'Рак уже далеко зашел': Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Прогноз врача

Член Палаты представителей Соединенных Штатов, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон уверен, что врач бывшего президента Джо Байдена Кевин О'Коннор либо плохо разбирается в своем деле, либо солгал американскому народу. Законодатель утверждает, что Байден может умереть в течение этого года.

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Такой комментарий Ронни Джексон сделал для Washington Free Beacon. Законодатель предупредил, что хотя онкология не его специальность, он общался со специалистами, которые дают одинаковую оценку – Байдену осталось от 12 до 18 месяцев, потому что "рак уже далеко зашел".

"Доктор Кевин О'Коннор или солгал американскому народу, или он некомпетентен. Одно из двух, другого не дано. Это не моя специализация, но с момента публикации информации о болезни я общался с несколькими урологами, и общее мнение таково, что пациенту осталось от 12 до 18 месяцев", – отметил он.

Ронни Джексон в свое время регулярно проверял и Обаму, и Трампа на наличие аналогичного заболевания. На основе своей работы с президентами он делает вывод, что Байдену могли поставить диагноз задолго до объявления, "и просто не сказали об этом американскому народу".

Законодатель также отметил, что в отличие от многих форм рака, болезнь Байдена можно лечить без очевидных внешних симптомов, связанных с химиотерапией.

"Лечение рака простаты с помощью облучения или чего-то подобного не требует стационарного лечения. Люди проходят его амбулаторно. Они приходят, проводят несколько часов в кабинете врача и их выписывают в тот же день. Поэтому вполне возможно, что Байдену могли ранее поставить диагноз и лечить его без ведома американского народа, если его врач и семья решили никому ничего не говорить", – отметил Джексон.

Как сообщал OBOZ.UA, только 19 мая 46-й президент США Байден впервые прокомментировал свое онкологическое заболевание. Демократ поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку и отметил, что "рак касается всех нас".

О том, что у 82-летнего Байдена еще 16 мая диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости, спикеры политика объявили только через двое суток, 18-го числа. Врачи предположили, что это гормонально чувствительный рак, который позволяет его лечение.

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