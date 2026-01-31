Андрею Парубию сегодня исполнилось бы 55 лет. Порошенко поделился воспоминаниями о друге и соратнике
Петр Порошенко в соцсетях поделился трогательными воспоминаниями об Андрее Парубие, которому сегодня должно было бы исполниться 55 лет.
Об этом сообщает "Европейская Солидарность".
"Друг, сегодня тебе должно было бы исполниться 55. Но в памяти до сих пор тот страшный день в конце жаркого лета, когда пуля убийцы забрала твою жизнь. До сих пор трудно говорить об Андрее в прошедшем времени. Трудно осознавать, что он больше не зайдет в наш прозрачный офис, не появится в зале Верховной Рады. Трудно принять, что его больше нет рядом", – пишет Порошенко.
"В стенах парламента сегодня — твои фото, с которых смотришь на нас, в которых весь твой путь. Студент Львовского университета, первые национально-освободительные митинги, впоследствии политическая и общественная деятельность. Здесь и фото с Вячеславом Черноволом во Львовском областном совете. Потом Оранжевой революции, Самооборона Майдана, работа в Верховной Раде. Исторический момент, когда мы выбороли Закон о языке. А вот ты с оружием в руках в Киеве в 2022... Здесь твои родные и друзья... Фото, которые навсегда запечатлели то, кем ты был на самом деле", – пишет пятый Президент.
По его словам, Андрей Парубий всегда был из тех, кто способен нести ответственность: "Он не искал удобных решений и не выбирал простых путей. Он выбирал правильные. Он оставался человеком — в собственном кабинете, в парламентском зале, на Майдане. Для него власть не была привилегией — это был долг. Обязанность перед теми, кто стоял рядом, кто доверял и поддерживал".
"Андрей мыслил государством. Армия, Язык, Вера, европейский выбор — для него это были не лозунги, а фундамент, без которого Украина не выживет. Он умел видеть на годы вперед и брал на себя ответственность за решения, которые формировали наше будущее. Он никогда не изменял себе. Потому что знал: компромисс с совестью — это поражение, даже если внешне оно выглядит как победа", – отмечает Порошенко.
"Такие люди не уходят навсегда. Они остаются в принципах, которые мы должны сохранить. В государстве, которое они помогли удержать. В пути, который они проложили для следующих поколений. Андрей, тебя очень не хватает... И до сих пор болит", – пишет Петр Порошенко.
