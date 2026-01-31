Андрею Парубию сегодня исполнилось бы 55 лет. Порошенко поделился воспоминаниями о друге и соратнике

Петр Порошенко в соцсетях поделился трогательными воспоминаниями об Андрее Парубие, которому сегодня должно было бы исполниться 55 лет.

Видео дня

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Друг, сегодня тебе должно было бы исполниться 55. Но в памяти до сих пор тот страшный день в конце жаркого лета, когда пуля убийцы забрала твою жизнь. До сих пор трудно говорить об Андрее в прошедшем времени. Трудно осознавать, что он больше не зайдет в наш прозрачный офис, не появится в зале Верховной Рады. Трудно принять, что его больше нет рядом", – пишет Порошенко.

"В стенах парламента сегодня — твои фото, с которых смотришь на нас, в которых весь твой путь. Студент Львовского университета, первые национально-освободительные митинги, впоследствии политическая и общественная деятельность. Здесь и фото с Вячеславом Черноволом во Львовском областном совете. Потом Оранжевой революции, Самооборона Майдана, работа в Верховной Раде. Исторический момент, когда мы выбороли Закон о языке. А вот ты с оружием в руках в Киеве в 2022... Здесь твои родные и друзья... Фото, которые навсегда запечатлели то, кем ты был на самом деле", – пишет пятый Президент.

По его словам, Андрей Парубий всегда был из тех, кто способен нести ответственность: "Он не искал удобных решений и не выбирал простых путей. Он выбирал правильные. Он оставался человеком — в собственном кабинете, в парламентском зале, на Майдане. Для него власть не была привилегией — это был долг. Обязанность перед теми, кто стоял рядом, кто доверял и поддерживал".

"Андрей мыслил государством. Армия, Язык, Вера, европейский выбор — для него это были не лозунги, а фундамент, без которого Украина не выживет. Он умел видеть на годы вперед и брал на себя ответственность за решения, которые формировали наше будущее. Он никогда не изменял себе. Потому что знал: компромисс с совестью — это поражение, даже если внешне оно выглядит как победа", – отмечает Порошенко.

"Такие люди не уходят навсегда. Они остаются в принципах, которые мы должны сохранить. В государстве, которое они помогли удержать. В пути, который они проложили для следующих поколений. Андрей, тебя очень не хватает... И до сих пор болит", – пишет Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко заявил, что власть затягивает процесс в Верховном Суде, где он оспаривает незаконный указ Зеленского о санкциях.