Власть год толчет воду в ступе, но мы победим, потому что правда на нашей стороне, – Порошенко

Власть продолжает затягивать процесс в Верховном Суде, где Петр Порошенко оспаривает незаконный указ Зеленского о санкциях. За год власть так и не смогла предоставить обществу доказательств, на основании которых ввела санкции.

Об этом пятый президент заявил после очередного заседания Коллегии судей Кассационной палаты Верховного Суда.

Он также напомнил, что был автором Закона о санкциях, и при обсуждении документа в парламенте было четко указано – санкции не могут применяться к гражданам Украины.

"Я не просто гражданин, депутат, я являюсь автором Закона о санкциях. Я выступал в парламенте, в парламенте выступали представители и руководство коалиции. Могут ли теоретически санкции распространяться на граждан Украины, резидентов Украины? Нет, ни при каких обстоятельствах. Потому что это будет нарушением их конституционных прав. Механизм санкций, связанных с безопасностью, только и исключительно в отношении иностранных государств, иностранных юридических лиц, иностранцев и, как исключение, нерезидентов, там, где судебная и правоохранительная система, которая защищает национальную безопасность, не может дотянуться до участников. Отдельные примеры по оккупированным территориям. У нас было представление Службы безопасности, которое доказывало доказательства, что люди лишились украинского и приняли российское гражданство", – напомнил Порошенко.

"Создан чрезвычайно опасный прецедент, когда без решения суда, без конституционных полномочий, без законных оснований, росчерком пера вводится фальсифицированный документ, который мы потом не можем отменить. Подчеркиваю, что Кодекс административного судопроизводства предоставляет им 15 дней, когда они должны предоставить неопровержимые доказательства. Доказательств не предоставлено – до свидания", – отметил Порошенко.

"С учетом того, что назначено заседание в марте, это будет означать, что это уже 13 месяцев незаконного лишения прав, препятствования политической деятельности, тотального игнорирования не только законов, Конституции, но и резолюций Европарламента, Еврокомиссии, Совета Европы, игнорирование решения Европейского суда по правам человека. Это означает, что нарушение закона носит не случайный, а системный характер", – констатирует пятый Президент.

"Но мы победим. Правда на нашей стороне. Закон на нашей стороне. Мир на нашей стороне. Конституция на нашей стороне. Итак, ничего у них не получится", – убежден Порошенко.

В прошлый раз представитель президента Зеленского не явилась на заседание, поэтому его перенесли на 30 января. Ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.