Американо-российская встреча в Эр-Рияде не будет переговорами по Украине – Госдеп

В Государственном департаменте США сделали заявление о предстоящей встрече с российской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там заверили, что она не будет переговорами по поводу войны в Украине.

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Эту встречу в Вашингтоне рассматривают как продолжение телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом 17 февраля заявила спикер Госдепа США Темми Брюс, передает Le Figaro.

"Я не думаю, что это следует рассматривать как что-то, что будет детализировано, или как шаг к каким-либо переговорам", – сказала она.

Брюс добавила, что, как и просил Трамп, это действительно продолжение его разговора с Путиным, чтобы в Штатах увидели, могут ли они "продвинуться вперед и увидеть, что возможно".

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию. Встреча между делегациями США и РФ должна пройти 18 февраля в Эр-Рияде.

СМИ писали о том, что события в Саудовской Аравии должны стать подготовительным этапом перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, а также еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами.

В состав американской делегации войдут государственный секретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Последний заявлял, что темой встречи будет завершение войны России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Представители Украины должны встретиться почти с сотней местных предпринимателей и подготовить визит президента Владимира Зеленского.

Он не исключил возможности участия Китая в мирных переговорах. В то же время президент подчеркнул, что за столом переговоров должны находиться только те страны, которые способны взять на себя ответственность за гарантии безопасности, оказание помощи, прекращение российской агрессии и инвестирование в восстановление Украины.

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