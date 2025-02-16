Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию: подробности подготовки визита Зеленского. Фото

Украинская делегация в воскресенье, 16 февраля, прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Представители Украины должны встретиться почти с сотней местных предпринимателей и подготовить визит президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она также опубликовала первые кадры поездки.

"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию со встречи почти с сотней местных предпринимателей. Укрепление наших экономических связей – это укрепление наших народов, наших регионов и глобальной безопасности", – написала министерка в Facebook.

По ее словам, украинская команда представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, а также "масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности общим объемом для инвестиций на полмиллиарда долларов".

"В последующие дни будем десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона", – рассказала Юлия Свириденко.

Чиновница добавила, что Саудовская Аравия активно поддерживает Украину, в том числе направила 500 млн долларов в поддержку восстановления украинского государства.

Эр-Рияд помогает как гуманитарно, так и экономически, работая с украинскими компаниями.

"Сейчас призыв инвестировать в Украину, не дожидаясь завершения войны, мы можем проиллюстрировать очень конкретными бизнесами из Саудовской Аравии. Например, FAS Energy, которая инвестировала в возобновляемую энергетику в Украине. Или SALIC, которая в сентябре прошлого года стала совладельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов - все компании, которые привлекли. показывают лидерство и то, что инвестировать в Украину сейчас можно и нужно", – рассказала Свириденко.

Она также выразила уверенность в том, что у Украины есть перспективы для еще более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока.

Сейчас украинские чиновники увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным, энергетическим проектам, предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу, рассказала чиновник.

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