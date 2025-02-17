Госсекретарь США Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями России

В понедельник, 17 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию в преддверии запланированных переговоров с российскими представителями о прекращении войны в Украине. Встреча между делегациями США и РФ должна пройти 18 февраля в Эр-Рияде.

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Как сообщает Reuters, переговоры стали возможны после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на прошлой неделе. После этого разговора Трамп поручил американским чиновникам начать диалог с Москвой по урегулированию войны в Украине.

Рубио, который в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, планирует встретиться с российскими представителями в Саудовской Аравии. В переговорах от американской стороны также примут участие советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Участие российской стороны пока не подтверждено официально, однако, по данным источников, переговоры могут стать первыми контактами такого уровня между Вашингтоном и Москвой за последние годы. Они должны предшествовать встречи между президентами США и России.

В преддверии поездки Рубио заявил, ближайшие недели и дни определят, серьезно ли Путин настроен на заключение мира.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​планирует посетить Саудовскую Аравию и Турцию, но дать пока не определены. Украинский лидер не планирует встречаться с официальными лицами России или США и, как сообщают СМИ, Украина не будет приглашена на переговоры, организованные Саудовской Аравией.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленные чиновники США готовятся встретиться с российскими дипломатами 18 февраля в Саудовской Аравии и обсудить возможное соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время украинские представители не будут принимать в этом участия.

Ранее Россия рассматривала возможность проведения переговоров Трампом и Путиным в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Хорошие отношения с лидерами этих государств имеют оба президента, что может способствовать организации переговоров.

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