Названа дата встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии: говорить будут об Украине

Высокопоставленные чиновники США готовятся встретиться с российскими дипломатами во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Делегации обеих стран планируют обсудить возможное соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время украинские представители не будут принимать в этом участия.

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События в Саудовской Аравии также должны стать подготовительным этапом перед встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

В состав американской делегации войдут государственный секретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс и спецпредставитель Ближнего Востока Стив Виткофф.

Кто будет представлять Россию пока неизвестно, однако, по данным источников, вероятно, среди участников будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Представитель Саудовской Аравии сообщил CNN, что их команда будет участвовать в посреднической роли. Группу возглавит советник национальной безопасности.

Украина не получала официальное приглашение на эти переговоры, сказал президент Владимир Зеленский в Мюнхене. Он считает странным проводить такую ​​встречу без консультаций со стратегическими партнерами, отметив, что Россия к ним не принадлежит.

"Странно проводить встречу в таком формате к консультациям с нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является таким стратегическим партнером", – сказал он.

Высокопоставленный украинский чиновник добавил, что Украина получила единственное приглашение – "через сообщения в СМИ".

Источники подтвердили, что украинская делегация не поедет в Саудовскую Аравию, хотя спецпредставитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог на этой неделе посетит Киев и будет обсуждать возможность двусторонних переговоров.

Между тем, президент США в воскресенье заявил, что процесс мирных переговоров между Украиной и Россией "продвигается". Он заверил, что Украина все же примет участие в переговорах, а Зеленский будет вовлечен в этот процесс. Впрочем, детали возможного соглашения пока не разглашаются.

По словам Виткоффа, "Украина является частью переговоров". Он добавил: "Я не думаю, что речь идет об исключении кого-то. Речь идет о включении всех". Белый дом пока не комментирует ситуацию.

Однако у США "нет планов привлечения к переговорам представителей крупных европейских государств". Хотя в последние дни ЕС требует участия в переговорах, что логично, потому что война идет именно в Европе, а не в США.

Напомним, что Россия рассматривала возможность проведения переговоров по Трампу и Путину в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Хорошие отношения с лидерами этих государств имеют оба президента, что может способствовать организации переговоров.

Трамп неоднократно отмечал, что Саудовская Аравия играет ключевую роль в переговорах, и эта страна была важным партнером для США во время его каденции. Лишь на прошлой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман способствовал освобождению удерживаемого в России американца Марка Фогеля.

К тому же первой зарубежной поездкой Трампа на посту президента в 2017 году был визит в Саудовскую Аравию.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. Украинские представители должны встретиться с сотней местных предпринимателей и подготовить визит президента Зеленского.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на переговорах США и России не будет представителей Украины. У военно-политического руководства нашей страны "нет тем" для обсуждения с россиянами, подчеркнул он.

Зеленский также высказался о визите украинской делегации в Саудовскую Аравию. Там, по словам президента, не планируются встречи с представителями РФ или США.

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