Зеленский не исключил участие Китая в мирных переговорах и сделал заявление о встречах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности участия Китая в мирных переговорах. В то же время он подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только страны, способные взять на себя ответственность за гарантии безопасности, оказание помощи, прекращение российской агрессии и инвестирование в восстановление Украины.

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Об этом украинский лидер сказал во время видеосвязи с журналистами в понедельник, 17 февраля, после визита в ОАЭ. Ему задали вопрос, рассматривает ли он возможность привлечения Китая к мирному процессу, а также переговоров в Саудовской Аравии между представителями РФ и США.

"По Китаю. Смотрите, мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", – заявил Зеленский.

По его словам, Пекин стал проявлять заинтересованность в усилении давления на российского диктатора Владимира Путина и Москву, чтобы прекратить войну.

Президент напомнил, что недавно прошла важная встреча между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и его китайским коллегой Ван И. Участие в переговорах также принимал глава Офиса президента Андрей Ермак. Поэтому, по мнению Зеленского, важно говорить с руководством Китая и оказывать содействие по давлению на Путина ради окончания войны в Украине.

"Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая", – отметил глава государства.

По его мнению, активизация дипломатических процессов связана с мировыми изменениями и необходимостью ускорения мирного урегулирования. Зеленский подчеркнул, что Украина не может быть против того, чтобы страны, особенно представители Глобального Юга, были заинтересованы в помощи Украине и стремились содействовать в завершении войны.

"Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах между представителями США и России, которые пройдут в Саудовской Аравии. Он также подчеркнул, что Киев не признает никаких договоренностей, принятых без его участия.

"Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины такими, что не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – сказал президент.

По его мнению, эти переговоры, вероятно, относятся только к двусторонним вопросам между США и Россией, и стороны имеют право их обсуждать. В то же время президент подчеркнул, что раньше такие контакты уже происходили, но только сейчас о них заговорили открыто.

Зеленский также уточнил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, запланированный на 18 февраля, не связан с переговорами между США и Россией.

Украинский лидер добавил, что должен встретиться с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, поэтому спросит его относительно этих переговоров.

Кроме того, Зеленский планирует обсудить вопрос снижения цен на нефть. Он считает, что наибольшее влияние в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", – заметил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 17 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. В ходе встречи был проведен содержательный разговор и подписаны важные соглашения.

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