80% компонентов для производства оружия Россия получает через Китай, – О'Салливан

Несмотря на все введенные санкции против государства-агрессора, другие страны до сих пор продолжают поставлять в Россию оборудование, которое помогает ей в производстве оружия. Причем около 80% компонентов, которые Россия использует в производстве оружия, поступают через Китай.

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Об этом на конференции Fair play рассказал спецпосланник ЕС по вопросам выполнения санкций против РФ Дэвид О'Салливан. Президент Украины Владимир Зеленский, который также принимал участие в конференции, добавил, что сегодня "даже страны Запада до сих пор еще продолжают поставлять России оборудование и критические компоненты".

Но около 80% таких товаров попадают в Россию через Китай, и это "очень сложный разговор" и самый большой вызов для санкционной политики ЕС, отметил О'Салливан.

"Когда об этом говорят президент фон дер Ляйен, или президент Кошта на саммитах, наши государства-члены, президент Макрон, канцлер Шольц, когда он был в Пекине, китайцы обычно отвечают: "Мы не понимаем, о чем вы. Мы не поставляем ничего, что имеет военное назначение для России". Поэтому мы продолжаем давить, но ответ вялый. Вы это видите на примере многих товаров, которые произведены в Китае",– рассказал спецпосланник.

По его словам, ни одна из европейских компаний и, вероятно, ни одна в США, не хочет участвовать в торговле, которая в конечном итоге ведет к изготовлению оружия. Однако в Малайзии, Юго-Восточной Азии, Таиланде, Сингапуре и т.д. "многие из этих вещей производятся дочерними компаниями наших же компаний".

Даже несмотря на принятые многими компаниями "запреты перепродажи в Россию", в определенный момент произведенные ими товары "исчезают в "диком поле", и позже "проконтролировать цепи поставок уже невозможно", отмечает О'Салливан.

Однако санкционная политика позволила замедлить потоки поставок и сделать их менее предсказуемыми и более дорогими, добавляет спецпосланник ЕС.

Напомним, что в Китае уже отреагировали на последние слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Пекин "поддерживает военные усилия" россиян в Украине. Как и всегда, дипломаты КНР заявили, что их страна "никогда не поставляла вооружение сторонам, участвующим в войне в Украине". Более того, Пекин якобы "строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что несмотря на все санкции темпы роста экономик России и Беларуси якобы превышают среднемировые. Мол, Запад своим санкционным давлением "хоронит" экономику РФ, но вместо этого "сам скоро сдохнет".

С самого начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай пытался заверить Запад в своей "нейтральной" позиции. С 2022 года Пекин осторожно помогал Москве, постепенно наращивал объемы этой поддержки и в итоге перешел черту, предоставив агрессору летальные военные системы.

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