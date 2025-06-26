'Нормальное наращивание военных мощностей': Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия в Россию

В Китае отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Пекин "поддерживают военные усилия" россиян в Украине. Там заявили, что "никогда не поставляли" вооружения "сторонам, участвующим в войне в Украине".

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С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь в четверг, 26 июня. Его слова процитировало издание Reuters.

Он обвинил "соответствующий персонал НАТО" в клевете на "обычное наращивание военной мощи" Китая. Также, по словам, Цзянкуня, Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

"Кое-то в НАТО, играя на международной и региональной напряженности и сводя клевету на нормальное наращивание военной мощи Китая, ищет лишь оправдание, чтобы позволить НАТО резко увеличить свои военные расходы, произвольно выйти за пределы своего географического охвата и мандата и продвинуться на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион", – сказал представитель МИД Китая.

Спикер также заявил, что Китай все это время "поддерживал мирные переговоры" по Украине и активно выступал за политическое урегулирование "кризиса".

"Объективная и беспристрастная позиция и конструктивная роль Китая широко признаны международным сообществом, в то время как дезинформация НАТО не может обмануть людей во всем мире. Если НАТО действительно работает на безопасность Европы и мира, ему следует прекратить подливать масла в огонь и разжигать конфронтацию", – сказал Цзякунь.

Напомним, что перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о "массовом наращивании" военных сил в Китае и о поддержке Китаем военных усилий в Украине.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай пытался заверить Запад в своей "нейтральной" позиции. С 2022 года Пекин осторожно помогал Москве, постепенно наращивал объемы этой поддержки и в итоге перешел черту, предоставив агрессору летальные военные системы.

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