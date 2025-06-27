'Сами скоро сдохнут': Путин обвинил Запад в попытках похоронить экономику России

Кремлевский диктатор Владимир Путин утверждает, что темпы роста экономик России и Беларуси якобы превышают среднемировые. Мол, Запад "хоронит" экономику РФ, но вместо этого "сам скоро сдохнет".

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Такое высказывание прозвучало 27 июня, на пресс-конфееренции после заседания высшего Евразийского экономического совета в Минске (РБ). "Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая. Вот у нас 4,3% роста экономики в прошлом году", – подпитал пропаганду Путин.

По его логике, чем больше санкций, "тем хуже для тех, кто эти санкции вводит".

Он подтвердил, что у российской экономики есть некоторые проблемы и ее "целенаправленно" ведут на "мягкую посадку". Но диктатор подал это как повод для гордости.

Путин сообщил, что Россия тратит на войну и свое войско 6,3% ВВП – это 13,5 трлн рублей.

"Это много или мало? Немало. Мы заплатили за это инфляцией. Но мы сейчас боремся с этой инфляцией. Да, целенаправленно идем к тому, чтобы мягкую посадку экономика в чем-то осуществила, но тем не менее мы все-таки очень по-здравому к этому относимся", – заверил Путин.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп утверждает, что не вводит новые санкции против государства-агрессора якобы для того, чтобы оставить окно для дипломатических усилий. Мол, после новой порции санкций от Вашингтона Москва может отказаться от переговоров о мире.

– Обозреватель BBC Стивен Розенберг по итогам Петербургского международного экономического форума пришел к выводу, что западный бизнес не спешит возвращаться в РФ, хотя Кремль и пытается создать видимость открытости. Более трех лет войны, тысячи санкций, уход сотен компаний и нестабильность отпугивают инвесторов. Инфляция, рецессия, высокая ключевая ставка и истощение внутренних ресурсов создают атмосферу, в которой ни один серьезный игрок не будет инвестировать, пока продолжается агрессия против Украины.

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