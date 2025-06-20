'Перешел черту': в The Economist раскрыли, как Китай помогает военной машине России

С самого начала полномасштабной войны России против Украины Китай пытался заверить запад в своей "нейтральной" позиции. С 2022 года Пекин осторожно помогал Москве, постепенно наращивал объемы этой поддержки и в итоге перешел черту, предоставив агрессору летальные военные системы.

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Об этом сообщило издание The Economist, журналисты которого заявили: "Китай стал важнейшим инструментом российской военной машины". К примеру, дроны-камикадзе "Шахед", которые активно производятся в РФ по иранской технологии, когда-то были напичканы американской микроэлектроникой, ввезенной контрабандой через Азию. Однако новейшие модели наполнены деталями из КНР.

"Шахеды", запущенные оккупантами в 2025 году, имеют антенны, сделанные в Китае. Один из изученных экземпляров содержал только два американских компонента из 15.

Это отражает более широкую тенденцию, считают в The Economist. Пекин осторожно шел к предоставлению военной помощи. Он даже отклонял некоторые запросы Москвы, избегал крупномасштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, чтобы не провоцировать введение новых американских или европейских санкций.

"Но есть признаки того, что Китай подошел к этой черте – и, возможно, перешел ее", – сделали вывод в СМИ.

Неназванные западные чиновники сообщили изданию, что с 2023 года КНР предоставляет РФ критически важные компоненты вооружений и гражданские беспилотники. Но также – что важно – эти чиновники указывают на "небольшие количества артиллерийских боеприпасов и военных беспилотников".

До сих пор было мало публичных доказательств. В начале 2023-го Китай рассматривал возможность отправки государству-агрессору партии 122-мм и 152-мм снарядов, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах. Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства недалеко от оккупированного Мелитополя. Неясно, как они поставлялись: напрямую из Китая или косвенно из третьих стран.

"Ситуация с военными беспилотниками более тревожная", – указали в The Economist.

По их информации (а также информации Reuters) российская госкомпания "Купол" разработала и провела летные испытания новой модели БПЛА "Гарпия-3" (по сути, копии иранского "Шахеда") в КНР с помощью китайских фирм. В октябре Министерство финансов США ввело санкции против двух вовлеченных в это китайских компаний.

В мае 2024 года тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассекретил разведданные о беспилотнике, чтобы раскрыть сотрудничество Пекина и Москвы. "Мы точно знали, где он был", – утверждал Шаппс.

Некоторые представители европейской разведки говорят, что им еще предстоит увидеть доказательства китайской летальной помощи. Но нет никаких сомнений в том, что "Гарпия-3" была системой именно летальной, а не двойного назначения, добавил Шаппс.

На практике китайское оружие гораздо менее важно для оккупантов, чем китайские компоненты и инструменты. Например, Китай помог России производить взрывчатые вещества (КНР доминирует на мировом рынке нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента) и оптоволоконные кабели.

В конце мая Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки Украины, публично рассказал о поставках Китаем станков, химикатов, пороха и других материалов, жизненно важных для ВПК агрессора.

Исследовательская группа "Совет экономической безопасности Украины" сообщал, что в 2023–2024 годах именно Китай стал ведущим поставщиком промышленного оборудования в Россию.

"Что Китай получает взамен? Для начала ценные уроки. Западные чиновники говорят, что Россия и Китай "продолжают изучать возможность обмена западными технологиями, захваченными на поле боя в Украине". Китай захочет заполучить американские высокоточные ракеты, европейские крылатые ракеты и тому подобное. Также есть признаки сотрудничества в таких областях, как космические технологии, которые раньше не обсуждались", – указали в СМИ.

Как ранее писал OBOZ.UA, РФ наращивает производство и совершенствует свои беспилотники благодаря помощи КНР. Несмотря на то что китайская поддержка фактически помогает россиянам вырваться вперед в гонке с Украиной по использованию дронов, официальный Пекин отрицает помощь Москве.

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