Ветер утихнет: синоптики успокоили Одессу погодой на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, Одессу ждет теплая и безоблачная погода без осадков.

Продолжения урагана, бушевавшего накануне, не предвидится, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе ожидается северо-западный ветер, днем – ​​юго-западный, 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Температура ночью 1-2 °С тепла, днем ​​8-10 °С тепла.

По Одесской области – переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1 °С мороза, а днем ​​8-13 °С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прошел погодный Армагеддон: все подробности и фото разрушений.

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