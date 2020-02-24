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24 февраля • обновлено в 16:01
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В Одессе лиман едва не смыл объездную дорогу: видео стихии попало в сеть

4.2т
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Ураганный ветер, который обрушился на Одессу днем 24 февраля, привел к сильному шторму в Черном море и одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.

В районе Объездной дороги Одессы Хаджибейский лиман вышел из берегов и залил проезжую часть. Соответствующее видео опубликовало издание "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Одессе Хаджибейский лиман залил Объездную дорогу

В Одессе Хаджибейский лиман залил Объездную дорогу

На видео можно заметить, что волны лимана обрушиваются на проезжающие по дороге автомобили.

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Также сильный шторм наблюдается на море у побережья Одессы.

В Одессе Хаджибейский лиман залил Объездную дорогу

В Одессе Хаджибейский лиман залил Объездную дорогу

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рухнувшее из-за урагана дерево убило женщину в центре Одессы.

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Место
Украина Одесса
Теги
ЧП в Одессе погода ураган
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