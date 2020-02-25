Вітер вщухне: синоптики заспокоїли Одесу погодою на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, Одесу чекає тепла і безхмарна погода без опадів.

Продовження урагану, що бушував напередодні, не передбачається, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі очікується північно-західний вітер, вдень – південно-західний, 9-14 м/с із поривами до 20 м/с. Температура вночі 1-2 °С тепла, вдень 8-10 °С тепла.

По Одеській області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1 °С морозу, а вдень 8-13 °С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі пройшов погодний Армагеддон: всі подробиці і фото руйнувань.

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