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13 апреля • обновлено в 11:06
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На Одесщине люди массово пошли в церкви, наплевав на карантин: фото разозлили сеть

4.4т
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В Одессе тысячи людей 12 апреля приняли участие в освящении вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

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Подобный ажиотаж налюдался и по всей Одеской области. Богослужения в основном проводили священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Массовое скопление верующих на карантине в Одессе

Массовое скопление верующих на карантине в Одессе

Facebook Виталия Рождаева

В частности, в храмах спальных районов Одессы наблюдался большой ажиотаж – сотни верующих, среди которых было много пожилых людей из зоны особого риска, практически не соблюдали дистанцию. Еще хуже ситуация обстояла в райцентрах Одесской области, в частности в Измаиле.

По данным общественной организации “Всеукраинская люстрация”, самыми откровенными нарушениями карантина в Одессе и области являлись отсутствие защитных средств у прихожан и массовые причастия, в том числе с участием детей.

Массовое скопление верующих на карантине в Измаиле

Массовое скопление верующих на карантине в Измаиле

Facebook Евгения Михайлова

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

Массовое скопление верующих на карантине в Измаиле

Массовое скопление верующих на карантине в Измаиле

Facebook Евгения Михайлова

В комментариях люди возмутились произошедшим:

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

"А где доблестная полиция с протоколами и штрафами?", "Такой гордый с ребёнком на руках, без маски... Даже комментировать сложно", "Возможно будущие трупы стоят!", "Этим попам плевать на народ, лишь бы деньги носили", "Тупые фанатики! Других не жалко, но своих детей пожалели бы! Сами сдохнут и мы из-за них!", "Портал по переселению к Богу широко открыт!!! Добро пожаловать!!!", "Как раз для них будет поминальний день через две недели".

Продажа вербы в Одессе

Продажа вербы в Одессе

Оdessa-life.od.ua

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

В соцсетях разозлились из-за массового нарушения карантина в храмах Одесщины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Одессы монахиня заболела коронавирусом: заразиться могли сотни человек

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
инфекция новости Одессы карантин церковный конфликт
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну и прекрасно пусть дураки болеют и умирают,стране такие дремучие идио.ы не нужны!
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