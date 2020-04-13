На Одещині люди масово пішли в церкви, наплювавши на карантин: фото розлютили мережу

В Одесі тисячі людей 12 квітня взяли участь в освяченні верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.

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Подібний ажіотаж налюдался і по всій Одещині. Богослужіння в основному проводили священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Масове скупчення віруючих на карантині в Одесі Facebook Віталія Рождаева

Зокрема, в храмах спальних районів Одеси спостерігався великий ажіотаж – сотні віруючих, серед яких було багато літніх людей із зони особливого ризику, практично не дотримувалися дистанції. Ще гірше ситуація була в райцентрах Одеської області, зокрема в Ізмаїлі.

За даними громадської організації "Всеукраїнська люстрація", самими відвертими порушеннями карантину в Одесі та області були відсутність захисних засобів у прихожан і масові причастя, в тому числі за участю дітей.

Масове скупчення віруючих на карантині в Ізмаїлі Facebook Євгена Михайлова

У соцмережах розлютилися через масове порушення карантину в храмах Одещини

Масове скупчення віруючих на карантині в Ізмаїлі Facebook Євгена Михайлова

У коментарях люди обурилися тим, що сталося:

У соцмережах розлютилися через масове порушення карантину в храмах Одещини

"А де доблесна поліція з протоколами і штрафами?", "Такий гордий з дитиною на руках, без маски... Даже коментувати складно", "Можливо майбутні трупи стоять!", "Цим попам плювати на народ, аби гроші носили", "Тупі фанатики! Інших не шкода, але своїх дітей пошкодували б! Самі здохнуть і ми через них!", "Портал по переселенню до Бога широко відкритий! Ласкаво просимо!" ,"Якраз для них будуть помінальні дні через два тижні".

Продаж верби в Одесі Оdessa-life.od.ua

У соцмережах розлютилися через масове порушення карантину в храмах Одещини

У соцмережах розлютилися через масове порушення карантину в храмах Одещини

У соцмережах розлютилися через масове порушення карантину в храмах Одещини

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в передмісті Одеси черниця захворіла на коронавірус: заразитися могли сотні людей

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