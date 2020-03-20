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20 марта • обновлено в 15:18
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В Одессе священники с иконой объехали город, чтобы спасти его от коронавируса. Фото

1.5т
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Священники УПЦ МП во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом объехали на микроавтобусе Одессу для избавления страны от коронавируса.

Во время двухчасового молитвенного путешествия с Касперовской иконой Божией Матери священники "возносили молитвы Господу Богу об избавлении от губительного поветрия и смертоносной заразы", сообщает пресс-служба УПЦ МП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Во время "автомобильного крестного хода" служители церкви останавливались у часовен и поклонных крестов на окраине Одессы.

"Они осеняли город и его жителей чудотворным образом и окропляли освященной водой. Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвенными песнопениями обнесен вокруг обители", – рассказали в епархии.

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса

Одесская епархия УПЦ МП

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Православной церкви Украины опубликовали молитву против коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Теги
церковь карантин новости Одессы
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Это православное мракобесие хочет чтобы люди жили в средневековье.Особенно москальские попы.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и как прошел вирус?)от клоуны)))))молитвы рпц не действует на Украине только в срашке))))))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Предлагаю всем одесситам поцеловать эту икону.Так сказать,для стопроцентного результата.
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