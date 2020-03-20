Священники УПЦ МП во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом объехали на микроавтобусе Одессу для избавления страны от коронавируса.

Во время двухчасового молитвенного путешествия с Касперовской иконой Божией Матери священники "возносили молитвы Господу Богу об избавлении от губительного поветрия и смертоносной заразы", сообщает пресс-служба УПЦ МП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Во время "автомобильного крестного хода" служители церкви останавливались у часовен и поклонных крестов на окраине Одессы.

"Они осеняли город и его жителей чудотворным образом и окропляли освященной водой. Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвенными песнопениями обнесен вокруг обители", – рассказали в епархии.

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Одесские священники хотят молитвой спасти страну от коронавируса Одесская епархия УПЦ МП

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Православной церкви Украины опубликовали молитву против коронавируса.

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