Священники УПЦ МП на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом об'їхали на мікроавтобусі Одесу для позбавлення країни від коронавірусу.

Під час двогодинної молитовної подорожі з Касперівською іконою Божої Матері священники "молилися Господу Богу за позбавлення від згубної пошесті та смертоносної зарази", повідомляє пресслужба УПЦ МП (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

Під час "автомобільної хресної ходи" служителі церкви зупинялися біля каплиць і поклінних хрестів на околицях Одеси.

"Вони осіняли місто та його жителів чудотворною іконою та окропляли свяченою водою. Потім хресна хода прибула до Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де чудотворний образ був із молитовними піснеспівами обнесений навколо обителі", – розповіли в єпархії.

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу Одеська єпархія УПЦ МП

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Православній церкві України опублікували молитву проти коронавірусу.

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