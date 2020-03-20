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20 березня • оновлено в 15:21
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В Одесі священники з іконою об'їхали місто, щоб урятувати його від коронавірусу. Фото

1.5т
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Священники УПЦ МП на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом об'їхали на мікроавтобусі Одесу для позбавлення країни від коронавірусу.

Під час двогодинної молитовної подорожі з Касперівською іконою Божої Матері священники "молилися Господу Богу за позбавлення від згубної пошесті та смертоносної зарази", повідомляє пресслужба УПЦ МП (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

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В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

Під час "автомобільної хресної ходи" служителі церкви зупинялися біля каплиць і поклінних хрестів на околицях Одеси.

"Вони осіняли місто та його жителів чудотворною іконою та окропляли свяченою водою. Потім хресна хода прибула до Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де чудотворний образ був із молитовними піснеспівами обнесений навколо обителі", – розповіли в єпархії.

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

В Одесі священники молитвами хочуть врятувати країну від коронавірусу

Одеська єпархія УПЦ МП

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Православній церкві України опублікували молитву проти коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Теги
церква карантин новини Одеси
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Это православное мракобесие хочет чтобы люди жили в средневековье.Особенно москальские попы.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и как прошел вирус?)от клоуны)))))молитвы рпц не действует на Украине только в срашке))))))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Предлагаю всем одесситам поцеловать эту икону.Так сказать,для стопроцентного результата.
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Одеса Одеса в деталях

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