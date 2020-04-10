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10 апреля • обновлено в 18:04
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Комендантский час в Одессе на выходные: что решил горсовет

5.1т
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Одесская облгосадминистрация рекомендовала ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни в Одессе и райцентре Подольске.

Соответствующий проект решения подготовила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, пишет "Думская".

В Одессе хотят ввести комендантский час

В Одессе хотят ввести комендантский час

nashemisto.dp.ua

По сути, речь идет о комендантском часе. Его предлагают ввести на период с 13:00 субботы до 6 утра первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней.

Если городские головы выполнят рекомендацию, то появляться в общественных местах гражданам запретят уже с завтрашнего дня.

Ранее аналогичное решение было принято в Черновцах.

Позднее стало известно, что в мэрии Одессы решили не выполнять рекомендацию облгосадминистрации.

"Официально, наверное, это оформят чуть позже, в виде решения городской комиссии по ТЭБ и ЧС, но понимание, что мы это делать не будем, уже есть. Это противоречит Конституции и здравому смыслу", — рассказали в муниципалитете.

Проект решения о введении комендантского часа в Одессе

Проект решения о введении комендантского часа в Одессе

Думская

Проект решения о введении комендантского часа в Одессе

Проект решения о введении комендантского часа в Одессе

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольске на Одесщине коронавирусом заразились трое врачей.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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