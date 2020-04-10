Головна Новини
10 квітня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Комендантська година в Одесі на вихідні: що вирішила міськрада

5.3т
Читати матеріал російською

Одеська облдержадміністрація рекомендувала обмежити пересування і перебування громадян в громадських місцях у вихідні та святкові дні в Одесі і райцентрі Подільському.

Відповідний проект рішення підготувала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише "Думська".

В Одесі хочуть ввести комендантську годину

В Одесі хочуть ввести комендантську годину

nashemisto.dp.ua

По суті, мова йде про комендантську годину. Її пропонують ввести на період з 13:00 суботи до 6 ранку першого робочого дня після вихідних (святкових) днів.

Якщо міські голови виконають рекомендацію, то з'являтися в громадських місцях громадянам заборонять вже з завтрашнього дня.

Раніше аналогічне рішення було прийнято в Чернівцях.

Пізніше стало відомо, що в мерії Одеси вирішили не виконувати рекомендацію облдержадміністрації.

"Офіційно, напевно, це оформлять трохи пізніше, у вигляді рішення міської комісії з ТЕБ та НС, але розуміння, що ми це робити не будемо, вже є. Це суперечить Конституції і здоровому глузду", – розповіли в муніципалітеті.

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі

Думська

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському на Одещині коронавірусів заразилися троє лікарів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
4
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Одеса в деталях

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 95 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • У Закарпатській області та на Волині посилили карантин і заборонили жителям виходити з дому в найближчі вихідні.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини

Топпублікації

Топблоги