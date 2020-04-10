Комендантська година в Одесі на вихідні: що вирішила міськрада

Одеська облдержадміністрація рекомендувала обмежити пересування і перебування громадян в громадських місцях у вихідні та святкові дні в Одесі і райцентрі Подільському.

Відповідний проект рішення підготувала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише "Думська".

В Одесі хочуть ввести комендантську годину nashemisto.dp.ua

По суті, мова йде про комендантську годину. Її пропонують ввести на період з 13:00 суботи до 6 ранку першого робочого дня після вихідних (святкових) днів.

Якщо міські голови виконають рекомендацію, то з'являтися в громадських місцях громадянам заборонять вже з завтрашнього дня.

Раніше аналогічне рішення було прийнято в Чернівцях.

Пізніше стало відомо, що в мерії Одеси вирішили не виконувати рекомендацію облдержадміністрації.

"Офіційно, напевно, це оформлять трохи пізніше, у вигляді рішення міської комісії з ТЕБ та НС, але розуміння, що ми це робити не будемо, вже є. Це суперечить Конституції і здоровому глузду", – розповіли в муніципалітеті.

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі Думська

Проект рішення про введення комендантської години в Одесі Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському на Одещині коронавірусів заразилися троє лікарів.

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