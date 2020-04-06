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6 апреля • обновлено в 18:19
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Ужесточение карантина: как одесситы соблюдают новые ограничения. Фото

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С 6 апреля, в Украине ужесточились условия карантина. В Одессе людей в масках стало больше, но достаточно много и таких горожан, кто наслаждается весной без каких-либо средств защиты.

Меньше всего карантин ощущается рядом с морем. На подъездах к побережью нет ни патрулей, ни полиции, ни даже сигнальных лент, пишет "Пушкинская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Многие одесситы катаются на велосипедах, прогуливаются и даже загорают. Здесь большинство прохожих ходит без масок.

Люди стараются перемещаться только парочками, но встречаются компании и побольше. Последние, правда, быстро разбегаются.

В центре Одессы люди более законопослушны. По сравнению с прошлой неделей людей в масках гораздо больше.

Напомним, что с сегодняшнего дня запрещено ходить в группе более двух человек, а также появляться в общественных местах без маски. Нельзя гулять в парках, скверах, прибрежных зонах и зонах отдыха, а также выпускать детей до 14 лет на улицу одних. Выходить можно только с документами, удостоверяющими личность.

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

xydessa

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Пушкинская

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Odessa.Online

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Одесситы соблюдают новые ограничения карантина

Odessa.Online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Одессу закрыли для иногородних: какие будут исключения.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы карантин
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