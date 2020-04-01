Одессу закроют для иногородних: какие будут исключения

Въезд в Одессу будет закрыт для автомобилей из других населенных пунктов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесского горсовета, пишет "Думская".

Одессу закроют для машин из других населенных пунктов gorod-plus.tv

Планируется поручить Главному управлению Нацполиции в Одесской области развернуть 11 контрольно-пропускных пунктов: в районе "Центролита", на Южной дороге возле ТЦ "Ривьера", на выезде в сторону Августовки, на Хаджибейской дороге (НАТИ), на ул. Хуторской/Энергетиков, на Киевской трассе, у Двух столбов, на Овидиопольской дороге, у села Лиманка, у пгт Таирово и Бурлачьей Балки.

Полиция и медики будут производить выборочный замер температуры граждан, осмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Кроме того, предлагается запретить въезд в Одессу всех транспортных средств, кроме тех, которые обслуживают предприятия, расположенные в областном центре, и/или принадлежат (находятся в пользовании) у граждан, проживающих или работающих в городе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на выездах из Одессы уже появились первые карантинные блокпосты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!