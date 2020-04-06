Посилення карантину: як одесити дотримуються нових обмеженнь. Фото

З 6 квітня в Україні посилилися умови карантину. В Одесі людей в масках стало більше, але досить багато і таких городян, хто насолоджується весною без будь-яких засобів захисту.

Найменше карантин відчувається поруч з морем. На під'їздах до узбережжя немає ні патрулів, ні поліції, ні навіть сигнальних стрічок, пише "Пушкінська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Багато одеситів катаються на велосипедах, прогулюються і навіть загоряють. Тут більшість перехожих ходить без масок.

Люди намагаються переміщатися тільки парочками, але зустрічаються компанії і побільше. Останні, щоправда, швидко розбігаються.

У центрі Одеси люди більш законослухняні. У порівнянні з минулим тижнем людей в масках набагато більше.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня заборонено ходити в групі більше двох осіб, а також з'являтися в громадських місцях без маски. Не можна гуляти в парках, скверах, прибережних зонах і зонах відпочинку, а також випускати дітей до 14 років на вулицю одних. Виходити можна тільки з документами, що засвідчують особу.

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину xydessa

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Пушкінська

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Odessa.Online

Одесити дотримуються нових обмеженнь карантину Odessa.Online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Одесу закрили для іногородніх: які будуть винятки.

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