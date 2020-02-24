Одессу накроют три циклона: синоптики предупредили о страшной непогоде

В последнюю неделю зимы в Одессе ожидаются штормовые ветра, обильные осадки и потепление. За 7 дней регион накроют 3 циклона.

Начнется неделя с сильных ветров и ветреная погода сохранится на протяжении всей недели. К середине недели в Одесской области ожидаются обильные осадки и гроза. А к концу начнется настоящая весна, пишет 048.ua.

Новости Одесса ждет в гости африканского короля

В понедельник, 24 февраля нагрянет циклон, прозванный женским именем Юля. Под ее натиском антициклон Гюнтер, который всю неделю оберегал Одессу от штормов вынужден отступить. Циклон Юля обрушит на Одессу сильные ветра, которые окажутся сильнее предыдущих двух штормов, бушевавших в городе в последнее время. Шквальные порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Апогей придется на середину дня.

24 февраля Одессу накроет циклон Юля

Во вторник, 25 февраля, циклон Юля уйдет на восток. Утром ветер успокоится, но после обеда опять наберет обороты. День будет солнечным.

В среду, 26 февраля, Одесса попадет под влияние еще одного циклона, который активизируется над Карпатами. Он окажется самым безобидным для Одессы. И хотя день будет ветреным, скорость ветра не превысит 16-18 метров в секунду. День будет солнечным.

В самом эпицентре третьего по счету циклона за эту неделю Одесса окажется 27 февраля. В середине дня пройдет небольшой дождь и начнет усиливаться ветер, также Одесса окажется рядом с грозовым фронтом. К вечеру дождь перейдет в ливень.

Синоптики предупредили о страшной непогоде в Одессе (иллюстрация) pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, циклон продолжит бушевать Ливень будет лить всю ночь. А пик непогоды придется на утро, когда Одессу акроет шквальным ветром, порывы которого достигнут 18 метров в секунду. Пасмурная и ветреная погода сохранится до вечера.

На выходных, 29 февраля и 1 марта в Одессе начнется настоящая весна. Мелкий дождь и существенное потепление с температурой воздуха до 16 С увенчают конец недели , в течение которой Одессе предстоит перенести три циклона к ряду.

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