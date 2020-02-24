Одесу накриють три циклони: синоптики попередили про страшну негоду

В останній тиждень зими в Одесі очікуються штормові вітри, рясні опади і потепління. За 7 днів регіон накриють 3 циклони.

Розпочнеться тиждень з сильних вітрів і вітряна погода збережеться протягом усього тижня. До середини тижня в Одеській області очікуються рясні опади і гроза. А до кінця почнеться справжня весна, пише 048.ua.

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У понеділок, 24 лютого нагряне циклон, прозваний жіночим ім'ям Юля. Під її натиском антициклон Гюнтер, який весь тиждень оберігав Одесу від штормів змушений відступити. Циклон Юля обрушить на Одесу сильні вітри, які виявляться сильнішими попередніх двох штормів, що бушували в місті останнім часом. Шквальні пориви вітру можуть досягати 30 метрів в секунду. Апогей припаде на середину дня.

24 лютого Одесу накриє циклон Юля

У вівторок, 25 лютого, циклон Юля піде на схід. Вранці вітер заспокоїться, але після обіду знову набере обертів. День буде сонячним.

У середу, 26 лютого, Одеса потрапить під вплив ще одного циклону, який активізується над Карпатами. Він виявиться самим легким для Одеси. І хоча день буде вітряним, швидкість вітру не перевищить 16-18 метрів в секунду. День буде сонячним.

У самому епіцентрі третього за рахунком циклону за цей тиждень Одеса виявиться 27 лютого. В середині дня пройде невеликий дощ і почне посилюватися вітер, також Одеса виявиться поруч з грозовим фронтом. До вечора дощ перейде у зливу.

Синоптики попередили про страшну негоду в Одесі (ілюстрація) pixabay.com

У п'ятницю, 28 лютого, циклон продовжить бушувати. Злива буде лити всю ніч. А пік негоди припаде на ранок, коли Одесу накриє шквальним вітром, пориви якого досягнуть 18 метрів в секунду. Похмура і вітряна погода збережеться до вечора.

На вихідних, 29 лютого і 1 березня в Одесі почнеться справжня весна. Дрібний дощ і істотне потепління з температурою повітря до 16 С увінчають кінець тижня, протягом якої Одесі належить перенести три циклони поспіль.

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