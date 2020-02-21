Оригинальным флэшмобом поздравили украинцев с Международным днем родного языка одесские полицейские. Они записали необычное видео, в котором раскрыли богатство украинского языка, призвав ценить его.

Креативный видеоролик Патрульная полиция Одесской области опубликовала на своей Facebook-странице 21 февраля, когда День родного языка отмечают во всем мире (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео сотрудники патрульной службы, периодически сменяющие в кадре друг друга, озвучивают несколько десятков синонимов слова "говорить", чтобы наглядно продемонстрировать количество различных его вариаций. А в конце ролика украинцев призывают ценить богатство и разнообразие украинского языка.

Полиция Одессы устроила флешмоб ко Дню родного языка (скрин) Патрульная полиция Одесской области / Facebook

"Ежегодно, 21 февраля, мировая общественность отмечает Международный день родного языка. Сохраните его во всей красе для себя и будущих поколений! Давайте говорить по-украински", – призвали патрульные в комментариях к видео.

Отметим, что в поздравлении патрульных угадывается не случайный символизм, наделяющий поздравительный ролик особым смыслом, но оставшийся "за кадром".

Отправной точкой для демонстрации языкового разнообразия в Международный день родного языка глагол "говорить", явно, стал неспроста. Ведь слова "язык" и "говорить" имеют не меньше общего, чем слова "ноги" и "ходить". И своим поздравлением патрульные попали "в яблочко".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 20 февраля у памятника Дюку в Одессе прошла акция памяти Героев Небесной Сотни. В ней приняли участие несколько десятков одесситов. После панихиды по погибшим за Украину собравшиеся зажгли свечи и расставили лампадки в форме государственного герба.

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