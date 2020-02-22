Одесса ждет в гости африканского короля

Одесские власти отправили официальное приглашение королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасани.

В мэрии ожидают, что африканский монарх прибудет в Одессу на церемонию официального подписания договора о побратимстве между Одессой и марроканским городом Марракеш, сообщает OBOZREVATEL.

Король Марокко Мохаммед VI Regnum

Как рассказала на брифинге Оксана Чернова, директор департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского горсовета, приняты решения об установлении партнерских отношений с городами Батуми (Грузия), Момбаса (Республика Кения) и Гянджа (Азербайджан).

Сейчас с этими городами также ведутся переговоры о дате и месте подписания договоров о партнерстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, король Марокко публично оконфузился.

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