"Неважно, на каком языке!" Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам

Не делить людей по языковому принципу, но уважать всех, вне зависимости от используемого языка и взглядов на историю призвал в сети активистов-патриотов одесский блогер Денис Кравчук.

Свою позицию он изложил в видеоролике, опубликованном в Facebook-группе "Настоящий одессит!" и вызвавшем активную дискуссию среди пользователей (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дикарями мы стали благодаря именно вам (активистам-патриотам – ред.). Кому мы там нахрен нужны в этой Европе, если мы тут бегаем с флагами и говорим, на каком языке нам общаться, работать, жить и так далее, когда в других европейских странах 2-3 языка государственных – это, в принципе, нормально", – считает Кравчук.

Данный видеоролик, как указывает сам блогер, является ответом на комментарии под другим его видео, в котором Кравчук называет "бандерасами" тех, кто, по его словам, приехал в Одессу из других городов и "за копейки пошли сносить памятники" и мемориальные таблички.

"По поводу Жукова, что вы мне вечно пишете - все, ты совок и так далее...Боже, да ему же никто не ходил, не поклонялся. Ну, висит себе как история, и все, как какая-то память, и память не важно плохая, или хорошая. Я могу найти статью, где хорошее про его дела, вы мне находите, скидываете, где плохое. Окей. Зачем делиться? Да пусть себе висит. Кому стало легче от того, что вы его снесли?" – вопрошает блогер.

Позиция Кравчука нашла среди пользователей немало как сторонников, так и противников, что вылилось в очередную дискуссию на тему истории и языка.

"Вы правы Денис, особенно это смешно в Одессе. Я сейчас живу в Германии и я общаюсь на русском языке. Тут все говорят между собой на своем языке, а государственный немецкий. Это и есть уважение к людям..." – написала Лидия Тучнина.

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

"Денис, я не одесситка...хоть и украинка...поддерживаю Вашу точку зрения и о языке и о бережном отношении к истории и вашу боль об Украине...единой и неделимой...во всех смыслах этого слова! Мое Вам уважение", – поддержала автора Ксения Тарановская.

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

"Это кто делить людей начал? Я при януковиче слышал: "нет фашизму на Украине". Тогда даже никто не понимал, что он имеет ввиду", – прокомментировал просмотренное видео Антон Милковский.

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

"Перестаньте делить одесситов", – призвал автора видео Николай Карпенко. И добавил: "Есть много понаехавших сирийцев, армян, грузин, донетчан, киевлян и ТП сделавших очень много для Одессы".

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

"...У меня тоже есть родственники в Одесской области. И до 98 года я ездил в гости. Сейчас мне туда путь закрыт. И не только по политической причине. Двоюродный брат назвал ватником и прекратил всякое общение. Вот так то...а выросли с яслей", – написал Михаил Трегубов.

Блогер-одессит устроил дискуссию в сети обращением к патриотам Facebook / "Настоящий одессит!"

Как известно, темы языка и исторических ценностей обсуждаются в Одессе весьма бурно и не раз становились причиной всяких неприятностей и громких скандалов.

Так, недавно покупатель одного из одесских магазинов и продавщица повздорили из-за украинского языка. Работница магазина нахамила покупателю и матом предложила ему убираться домой и там говорить по-украински. На следующий день украинофобка в этом магазине уже не работала, так как после скандала ее уволили.

Кроме того, вопрос дискриминации украинского языка в Одессе недавно поднял в Facebook основатель одного из крупнейших фондов помощи военным "Вернись живым" Виталий Дейнега, написавший, что проблема притеснения и использования украинского языка в Одессе, действительно, есть.

Говорить на украинском языке, а не на языке российских оккупантов, также недавно призвал жителей Одессы одессит в нескольких поколениях Алексей Ляшенко-Белецкий. В своем посте в Facebook мужчина сделал экскурс в историю, акцентируя внимание на том, что Одесса никогда не была русским городом. А русский язык, по его словам, одесситам навязали переселенцы из России. И сделать это, уверен автор поста, у них получилось из-за отсутствия у одесситов самоуважения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Одессе активисты разбили мемориальную доску маршалу Жукову. Она провисела всего несколько часов, после того, как ее установили вместо другой такой же, разбитой патриотами накануне. Как сообщил на своей Facebook-странице активист Демьян Ганул, памятная доска "упала и разбилась"

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