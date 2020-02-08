Провисела пару часов: в Одессе активисты демонтировали последнюю доску Жукову. Фото

Активисты разбили мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе. Она провисела всего несколько часов, после того, как ее установили вместо другой такой же, разбитой патриотами накануне.

Как сообщил на своей Facebook-странице активист Демьян Ганул, памятная доска "упала и разбилась" (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

4 февраля патриотичная общественность города демонтировала барельеф советскому маршалу с фасада студенческого общежития на улице Новосельского, 64. Этому пытался препятствовать депутат горсовета Богдан Гиганов, прославившийся своим выступлением на росТВ минувшей осенью. Но активисты заручились письменным разрешением ректора ВУЗа и заявили, что выполняют Закон о декоммунизации.

7 февраля на месте демонтированного барельефа появилась новая доска Жукову. Через несколько часов она “упала и разбилась”.

"Яка сумна новина. Сепари прийшли встановити дошку кату-жукову, але вона впала і розбилася. Поліція ви де??? Новосельського 64, патріоти тут, жуков не герой для Одеси!!! П.с. Ми знайшли чудове місце для дошки жукова, це альфатор", – написал Ганул на своей странице.

В Одессе активисты демонтировали последнюю доску Жукову Facebook Демьяна Ганула

В Одессе активисты демонтировали последнюю доску Жукову Facebook Демьяна Ганула

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе со здания общежития Одесского Национального университета им. Мечникова на улице Новосельского, 64, 4 февраля националисты демонтировали последний в городе барельеф Георгия Жукова.

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