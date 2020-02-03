"Смешной провинциализм": одессит взорвал сеть постом об украинском языке

Говорить на украинском языке, а не на языке российских оккупантов, призвал жителей Одессы одессит в нескольких поколениях Алексей Ляшенко-Белецкий.

В своем посте в Facebook мужчина делает экскурс в историю, акцентируя внимание на том, что Одесса никогда не была русским городом. А русский язык, по его словам, одесситам навязали переселенцы из России. И сделать это, уверен автор поста, у них получилось из-за отсутствия у одесситов самоуважения.

"Одесситы, к большому сожалению, ПОЗВОЛИЛИ московитам УНИЧТОЖИТЬ бесценное свое культурное и языковое наследие", – считает автор.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке dnpr.com.ua

Настоящим "одесским языком", по его словам, написаны книги Бабеля и Катаева. Но такой язык навсегда отошел в прошлое, считает автор поста. И добавляет, что многие названия предместий и окраин Одессы пошли от казацких слов.

"Пересыпь, Бугаевка, Чубаевка, Куяльницкие хутора, Усатово, Нерубайское, Водяная балка, Кривая балка, Бурлачья балка - это все УКРАИНСКИЕ, КАЗАЦКИЕ названия УКРАИНСКИХ исторических районов Одессы и ее предместий. Которые существовали за столетие до немецкой сучки Екатерины II", – пишет Алексей Ляшенко-Белецкий.

Позже, по словам автора, началась русификация и планомерное заселение Одесского региона "гостями" из далеких русских губерний. Поэтому современным одесситам, по словам автора, следует перестать разговаривать на колониальном диалекте.

"Украинцы-Одесситы, хватит разговаривать колониальным диалектом! Не унижайте свое достоинство. Русский является родным для россиян, а для вас это позорный смешной ПРОВИНЦИАЛИЗМ", – считает автор поста, добавляя, что хочет растить детей в украиноязычной Одессе.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Исторический экскурс и твердая личная позиция, изложенная в посте, вызвали в сети бурную реакцию. Многие пользователи благодарят автора за принципиальность.

"Если будет язык, будет Украина", – уверена Стефания Андрейко.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

"Слава одесским патриотам!" – вторит ей Людмила Лисяная.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

"Боже мой, сколько в Одессе национальностей, наверное, весь мир, но никогда она не была русской, респект автору. Живите все мирно", – пишет Дмитрий Гунко.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

"Хорошие родители ВАС СДЕЛАЛИ. СПАСИБО ИМ И ВАМ!" – пишет Зоя Даник.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Нашлось немало и таких пользователей, кто, если не упрекнул автора в однобокой подаче информации, то потребовал проявлять уважение ко всем, вне зависимости от используемого языка.

"В Одессе есть много вменяемых проукраински настроенных людей, которые разговаривают на русском, но признают украинский как государственный. Помним об этом, уважаем их", – пишет Светлана Маркелова.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Нашлись и те, кто счел нужным возразить автору поста.

"Ты что-то перепутал, Одессу, Николаев, Херсон основала Екатерина. И потом эти земли отдали Украине. А раньше тут была турецкая земля аж до южного Буга", – пишет Николай Николаевский.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Также под постом появилось немало комментариев, авторы которых попытались абстрагироваться от сути вопроса, акцентируя внимание на неуместности разжигания языкового вопроса в принципе.

"Жили раньше не тужили, и нужно было начать всю эту канитель", – пишет Василий Петрович.

Одессит взорвал сеть постом об украинском языке Facebook Алексея Ляшенко-Белецкого

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета "ГурманЪ" повздорили из-за украинского языка. Продавщица нахамила покупателю и матом предложила ему убираться домой и там говорить по-украински.

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