В Одессе новый скандал из-за декоммунизации: дело уже в суде

Министерство юстиции Украины обратилось в суд с иском о смене названия одесской компании "Большевик-Терминал", которая зарегистрирована по адресу Екатерининская площадь, 4, и владеет территорией заброшенного линолеумного завода на окраине города.

Он также носил название "Большевик". Об этом пишет Думская.

Иск рассматривает Одесский окружной административный суд и первое заседание назначено на 26 февраля.

Минюст решил обратиться в суд после того, как компания не выполнила требование о смене своего названия. По мнению министерства, оно нарушает закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Владельцы "Большевик-Терминал" намереваются построить на месте разрушенного завода жилой комплекс.

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