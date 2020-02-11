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11 февраля • обновлено в 11:00
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В Одессе новый скандал из-за декоммунизации: дело уже в суде

1.3т
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Министерство юстиции Украины обратилось в суд с иском о смене названия одесской компании "Большевик-Терминал", которая зарегистрирована по адресу Екатерининская площадь, 4, и владеет территорией заброшенного линолеумного завода на окраине города.

Он также носил название "Большевик". Об этом пишет Думская.

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Иск рассматривает Одесский окружной административный суд и первое заседание назначено на 26 февраля.

Минюст решил обратиться в суд после того, как компания не выполнила требование о смене своего названия. По мнению министерства, оно нарушает закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Владельцы "Большевик-Терминал" намереваются построить на месте разрушенного завода жилой комплекс.

В Одессе новый скандал из-за декоммунизации

В Одессе новый скандал из-за декоммунизации

Таймер

В Одессе новый скандал из-за декоммунизации

В Одессе новый скандал из-за декоммунизации

Таймер

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе со здания общежития Национального университета им. Мечникова на улице Новосельского, 64, 4 февраля националисты демонтировали последний в городе барельеф Георгия Жукова.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Декоммунизация новости Одессы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На кой эти развалины переименовывать? Лoxлы совсем ипанулись, ржака
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фил филька
фил филька
сначала утвердят еб анутый закон потом люди грызуться меж собой. упорыши играют на руку тем кто желает развала страны.
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