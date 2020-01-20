Главная Новости
20 января • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

"Прастите, шта?" В сети пожаловались на проблему с украинском языком в Одессе

1.4т
Читать материал на украинском

Пост в Facebook основателя одного из крупнейших фондов помощи военным "Вернись живым" Виталия Дейнеги обозначил проблему отсутствия украинского языка в Одессе.

Пользователи соцсетей массово отмечают, что в Одессе есть существенные проблемы с украинским языком и его использованием, сообщает OBOZREVATEL.

Проблемы украинского языка в Одессе

Проблемы украинского языка в Одессе

glasweb.com

Дейнега на своей странице в Facebook опубликовал пост с таким содержанием: "Если хотите потренировать силу воли и неуступчивость – попробуйте говорить на украинском языке в Киеве. Везде, где вы что-то покупаете: "АТБ" или "Сильпо", кофе или киоск возле дома, ресторан или шаурма, рынок или бутик. Просто попробуйте.

Новости
"П*здуй домой и там говори!" В Одессе произошел скандал из-за украинского языка

В ответ пользователи в комментариях обратили его внимание на то, что в Киеве, в основном, проблем с украинским языком нет – в отличие от Одессы, где ситуация гораздо сложнее.

"Ты это в Одессе сделай)", "В Киеве всё ок. Это в Одессе все переспрашивают: "прастите, шта?", "В Одессе продавцы общаются между собой по-украински, но украиноговорящему покупателю обязательно ответят по-русски", "Еще в 80-х годах, когда приезжала в Одессу, сестра не разрешала мне в автобусе говорить на украинском. Мне было обидно до слез", "В Одессе в одном из музеев мне сказали, что мову тут насаждают", – отмечают комментаторы.

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

Facebook Виталия Дейнеги

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне продавщица одесского магазина оскорбила украиноязычного покупателя. После громкого скандала, вызванного этим инцидентом, администрация магазина принесла свои извинения и сообщила, что сотрудница-украинофобка там больше не работает.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы украинский язык русский язык
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
11
Смешно
2
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
в ОДЕССЕ ГОРОДЕ-ГЕРОЕ - родной РУССКИЙ ! а остальное это ХУТОРЯНЕ ! или с пидтернопиля !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На идиш не пробовали? Что вы со своей мовой, как дурни? Ну, не конкурентоспособна она в городе. Что теперь убить всех, кто на русском говорит и думает.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
hunt andres
hunt andres
Что эту дейнегу так возбудило? Одесса никогда не была хо хлятской. И не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги