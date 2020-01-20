"Прастите, шта?" В сети пожаловались на проблему с украинском языком в Одессе

Пост в Facebook основателя одного из крупнейших фондов помощи военным "Вернись живым" Виталия Дейнеги обозначил проблему отсутствия украинского языка в Одессе.

Пользователи соцсетей массово отмечают, что в Одессе есть существенные проблемы с украинским языком и его использованием, сообщает OBOZREVATEL.

Проблемы украинского языка в Одессе glasweb.com

Дейнега на своей странице в Facebook опубликовал пост с таким содержанием: "Если хотите потренировать силу воли и неуступчивость – попробуйте говорить на украинском языке в Киеве. Везде, где вы что-то покупаете: "АТБ" или "Сильпо", кофе или киоск возле дома, ресторан или шаурма, рынок или бутик. Просто попробуйте.

В ответ пользователи в комментариях обратили его внимание на то, что в Киеве, в основном, проблем с украинским языком нет – в отличие от Одессы, где ситуация гораздо сложнее.

"Ты это в Одессе сделай)", "В Киеве всё ок. Это в Одессе все переспрашивают: "прастите, шта?", "В Одессе продавцы общаются между собой по-украински, но украиноговорящему покупателю обязательно ответят по-русски", "Еще в 80-х годах, когда приезжала в Одессу, сестра не разрешала мне в автобусе говорить на украинском. Мне было обидно до слез", "В Одессе в одном из музеев мне сказали, что мову тут насаждают", – отмечают комментаторы.

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе Facebook Виталия Дейнеги

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

В сети пожаловались на проблему украинского языка в Одессе

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне продавщица одесского магазина оскорбила украиноязычного покупателя. После громкого скандала, вызванного этим инцидентом, администрация магазина принесла свои извинения и сообщила, что сотрудница-украинофобка там больше не работает.

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