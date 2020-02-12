"Неважливо, якою мовою!" Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів

Не ділити людей за мовним принципом, але поважати всіх, незалежно від мови і поглядів на історію закликав в мережі активістів-патріотів одеський блогер Денис Кравчук.

Свою позицію він виклав у відеоролику, опублікованому в Facebook-групі "Справжній одесит!", що викликало жваву дискусію серед користувачів (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дикунами ми стали завдяки саме вам (активістам-патріотам – ред.). Кому ми там нахрін потрібні в цій Європі, якщо ми тут бігаємо з прапорами і говоримо, якою мовою нам спілкуватися, працювати, жити і так далі, коли в інших європейських країнах 2-3 мови державних – це, в принципі, нормально ", – вважає Кравчук.

Даний відеоролик, як вказує сам блогер, є відповіддю на коментарі під іншим його відео, в якому Кравчук називає "бандерасами" тих, хто, за його словами, приїхали до Одеси з інших міст і "за копійки пішли зносити пам'ятники" і меморіальні таблички.

"З приводу Жукова, що ви мені вічно пишете – все, ти совок і так далі ... Боже, та йому ж ніхто не ходив, не поклонявся. Ну, висить собі як історія, і все, як якась пам'ять, і пам'ять не важливо погана, чи хороша. Я можу знайти статтю, де хороше про його справи, ви мені знаходите, скидаєте, де погане. Окей. Навіщо ділитися? Так нехай собі висить. Кому стало легше від того, що ви його знесли? " – запитує блогер.

Позиція Кравчука знайшла серед користувачів чимало як прихильників, так і супротивників, що вилилося в чергову дискусію на тему історії та мови.

"Ви маєте рацію Денис, особливо це смішно в Одесі. Я зараз живу в Німеччині і я спілкуюся російською мовою. Тут всі говорять між собою на своїй мові, а державний німецький. Це і є повага до людей ..." – написала Лідія Тучніна .

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

"Денис, я не одеситка ... хоч і українка ... підтримую Вашу точку зору і про мову і про дбайливе ставлення до історії і вашу біль про Україну ... єдіну і нєдєліму ... у всіх сенсах цього слова! Моя Вам повага", – підтримала автора Ксенія Тарановська.

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

"Це хто ділити людей почав? Я за Януковича чув: "немає фашизму на Україні". Тоді навіть ніхто не розумів, що він має на увазі", – прокоментував переглянуте відео Антон Мілковскій.

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

"Перестаньте ділити одеситів", – закликав автора відео Микола Карпенко. І додав: "Є багато заробітчан сирійців, вірмен, грузинів, донеччан, киян і ТП які зробили дуже багато для Одеси".

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

"... У мене теж є родичі в Одеській області. І до 98 року я їздив в гості. Зараз мені туди дорога закрита. І не тільки з політичних причин. Двоюрідний брат назвав ватником і припинив будь-яке спілкування. Ось так то ... а виросли з ясел ", – написав Михайло Трегубов.

Блогер-одесит влаштував дискусію в мережі зверненням до патріотів Facebook / "Справжній одесит!"

Як відомо, теми мови та історичних цінностей обговорюються в Одесі вельми бурхливо і не раз ставали причиною гучних скандалів.

Так, недавно покупець одного з одеських магазинів і продавщиця посварилися через українську мову. Працівниця магазину нахамила покупцеві і матом запропонувала йому забиратися додому і там говорити по-українськи. Наступного дня украінофобка в цьому магазині вже не працювала, так як після скандалу її звільнили.

Крім того, питання дискримінації української мови в Одесі нещодавно підняв в Facebook засновник одного з найбільших фондів допомоги військовим "Повернись живим" Віталій Дейнега, який написав, що проблема утиску і використання української мови в Одесі, дійсно, є.

Говорити українською мовою, а не мовою російських окупантів, також недавно закликав жителів Одеси одесит в декількох поколіннях Олексій Ляшенко-Білецький. У своєму пості в Facebook чоловік зробив екскурс в історію, зробивши основний акцент на тому, що Одеса ніколи не була російським містом. А російську мову, за його словами, одеситам нав'язали переселенці з Росії. І зробити це, впевнений автор поста, у них вийшло з-за відсутності у одеситів самоповаги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Одесі активісти розбили меморіальну дошку маршалу Жукову. Вона провисіла всього кілька годин, після того, як її встановили замість іншої такої ж, розбитою патріотами напередодні. Як повідомив на своїй Facebook-сторінці активіст Дем'ян Ганул, пам'ятна дошка "впала і розбилася".

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