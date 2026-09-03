«Зависли» более полусотни рейсов: московские аэропорты не работают третий день подряд после заявления Зеленского

В московских аэропортах по состоянию на 12:50 3 сентября были задержаны как минимум 59 рейсов. Больше всего проблем возникло в Внуково, Домодедово и Шереметьево, которые уже третий день сталкиваются с перебоями из-за угрозы с воздуха.

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По данным The Moscow Times, онлайн-табло показывало 29 рейсов, которые не смогли вылететь из Внуково, 23 – из Домодедово и еще 7 – из Шереметьево. Накануне вечером и утром 3 сентября Росавиация неоднократно ограничивала работу аэропортов.

Перебои в аэропортах

Перебои в московских аэропортах начались после 1 сентября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится "полностью опасным" для гражданской авиации, а авиаперевозчикам придется учитывать присутствие украинских беспилотников.

В ночь на 2 сентября, по данным Flightradar24, в Шереметьево отменили 21 рейс и задержали 235. Во Внуково отменили 22 рейса, ещё 94 задержали. В ночь на 3 сентября московский авиаузел вновь столкнулся с масштабными перебоями.

Параллельно Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) об опасности воздушного пространства России из-за "усиления военной активности". Организация призвала своих членов защищать самолеты от рисков в зонах конфликтов.

Росавиация заявила авиакомпаниям, что украинские сообщения об "опасности" неба над Россией не имеют юридической силы.

Массированные атаки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины якобы запустили в направлении столицы России 548 дронов. По его словам, 143 беспилотника были уничтожены при подлете к городу, а остальные – на дальних рубежах.

На фоне атак изменилось и международное авиасообщение с Москвой. Турецкий частный перевозчик Pegasus в ночь на 2 сентября развернул несколько самолетов, следовавших в Москву, и отменил десятки рейсов между Турцией и Россией. Впоследствии компания объяснила это решение "техническими и операционными причинами".

Несколько рейсов отменила также Turkish Airlines.

Операция по блокировке

Источник The Atlantic в Киеве сообщил 3 сентября, что Украина якобы начала операцию по блокированию московских аэропортов с помощью массированных атак беспилотников.

По информации издания, план разрабатывался как минимум с начала 2026 года. Он предусматривает ежедневный запуск в направлении московского авиаузла до 1 тысячи дронов с искусственным интеллектом.

По замыслу, такие атаки должны заставить иностранные авиакомпании отказываться от полётов в Россию и создать условия для возвращения российского руководства к переговорам о завершении войны.

Россия уверяет в безопасности

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что воздушное пространство России остается безопасным для гражданской авиации. Его слова прозвучали на фоне многочисленных ограничений в работе российских аэропортов из-за угрозы атак беспилотников.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше воздушное пространство, уверен, безопасно", – сказал Кобяков в кулуарах Восточного экономического форума.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "российское небо становится полностью опасным" из-за атак дронов.

В то же время работа московских аэропортов регулярно ограничивается из-за угрозы с воздуха. Из-за этого авиакомпании сталкиваются с задержками и отменами рейсов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на четверг, 3 сентября, московские аэропорты Внуково и Шереметьево вновь приостановили работу. В Москве были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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