Московские аэропорты закрылись вторую ночь подряд после предупреждения Зеленского: что происходит

В ночь против четверга, 3 сентября, московские аэропорты Внуково и Шереметьево снова приостановили работу. Это произошло уже второй раз после предупреждения президента Владимира Зеленского касательно безопасности воздушного пространства России.

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В Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Позже там заявили, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – сказано в сообщении.

Накануне три аэропорта Москвы приостанавливали работу. По данным Flightradar24, в Шереметьево был отменен 21 рейс и задержаны 235, во Внуково – отменены 22 и задержаны 94 рейса.

При этом советник диктатора Владимира Путина Антон Кобяков утверждает, что российское воздушное пространство якобы остается безопасным.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", – заявил он.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ответа Украины на российскую агрессию воздушное пространство России будет становиться все менее безопасным.

Он предупредил авиакомпании, страховщиков и всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами, что им необходимо учитывать новые риски, поскольку война, развязанная Москвой против Украины, фактически приводит к закрытию российского неба.

Зеленский подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не угрожает ни одному гражданскому самолету. В то же время присутствие украинских дронов в воздушном пространстве России означает, что авиакомпаниям необходимо учитывать новые риски. Президент также отметил, что российские власти не информируют об опасности должным образом.

Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации (ІСАО) о высоких рисках для пассажирских самолетов в российском воздушном пространстве и призвала добиться полного запрета полетов гражданской авиации над территорией РФ. Опасность связана с войной, применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В документе украинская сторона напомнила, что закрыла свое воздушное пространство еще в ночь на 24 февраля 2022 года, тогда как Россия продолжила полеты, несмотря на риски для безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкие авиакомпании начали отменять рейсы в Москву – первыми об отмене сообщили Pegasus и Turkish Airlines. Между тем в трех московских аэропортах – Шереметьево, Домодедово и Внуково – фиксируются десятки задержек и отмен, а сами перевозчики связывают ситуацию с ограничениями в воздушном пространстве в виде украинских БпЛА и рисками для безопасности.

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