В системах видеонаблюдения в РФ нашли израильское ПО, с помощью которого выследили и ликвидировали Хаменеи: что известно

В российских системах видеонаблюдения нашли израильское программное обеспечение BriefCam, предназначенное для анализа видеопотоков и распознавания действий людей и транспорта. Это именно та технология, с помощью которой выследили и впоследствии ликвидировали лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи.

Системы на базе BriefCam на российском рынке видеонаблюдения еще "с 2010-х годов активно внедряются для автоматизации видео аналитики". Об этом пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times.

В частности, известно, что именно такие системы используются на общеизвестных российских объектах, включая Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, небоскреб "Евразия" в деловом центре "Москва-Сити" и центр "Зотов".

"Investigator от BriefCam для правоохранительных органов представляет собой уникальное сочетание компьютерного зрения и технологий глубокого обучения вместе с запатентованным приложением Video synopsis на базе искусственного интеллекта, что позволяет следователям быстро определять на видео, людей и объекты, представляющие интерес, просматривать часы видео за считанные минуты и эффективно сотрудничать в делах для быстрого решения".

Это – официальный релиз стартапа BriefCam.

Израильский стартап был приобретен японской корпорацией Canon, а позже технологию интегрировали в систему управления видеонаблюдением VMS XProtect, разработанную датской компанией Milestone Systems.

В 2022 году датская Milestone Systems официально вышла с российском рынке. Тем не менее, ПО XProtect и BriefCam в РФ продолжают использовать. Более того, кроме приобретенного до 22 года, российским пользователям предлагают как взломанные версии этого ПО, так и лицензионные, приобретенные "через серые схемы поставки".

Как известно, израильские спецслужбы имели доступ к дорожным камерам видеонаблюдения в Тегеране. И с их помощью были собраны разведданные о перемещении людей и транспорта рядом с резиденцией высшего руководства страны: видеопотоки из иранских систем видеонаблюдения шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Это позволило спецслужбам вычислить места парковки автомобилей возле резиденции Хаменеи и изучить систему охраны объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, также разведчикам точно известно, что Россия оказывает Ирану разведывательную поддержку на фоне эскалации войны с США и Израилем. В частности, Москва передает Тегерану спутниковые снимки и рекомендации по использованию беспилотников для ударов.

