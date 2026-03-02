Ждали несколько месяцев: как США и Израиль выследили и убили аятоллу Хаменеи

США и Израиль в течение нескольких месяцев отслеживали передвижения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ожидая момента, когда он соберется вместе с ключевыми представителями военно-политического руководства. Решающее решение об ударе приняли после получения разведывательных данных за несколько часов до атаки.

Операцию провели утром, когда подтвердили его пребывание в комплексе зданий в центре Тегерана. О деталях операции сообщает BBC.

Известно, что американские и израильские спецслужбы неоднократно фиксировали перемещения Хаменеи, однако ждали случая, когда он одновременно будет находиться рядом с другими высокопоставленными иранскими военными и представителями разведки. Именно такая встреча должна была происходить в субботу утром в правительственном квартале Тегерана.

Ключевую роль сыграла развединформация, полученная незадолго до атаки. Хотя точные методы сбора данных остаются засекреченными, Трамп заявил, что Хаменеи "не удалось избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения". Эксперты предполагают, что информацию могли получить как через агентурную сеть, так и благодаря отслеживанию передвижений других иранских чиновников с помощью современных технологий.

Во время 12-дневной войны в июне прошлого года Израиль уже применял методы кибервмешательства – в частности взлом телекоммуникационных и мобильных систем – для мониторинга передвижений лиц, связанных с ядерной программой Ирана. Вероятно, аналогичные инструменты могли быть использованы и в этот раз.

Руководство США следило за ходом операции из импровизированного оперативного штаба в резиденции Мар-а-Лаго. Окончательные детали последствий удара и масштаба потерь среди иранского руководства пока уточняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть Верховного лидера Али Хаменеи и четырех членов его семьи. В Тегеране анонсировали "месть" США и нанесли серию ударов по Израилю и ряду других стран региона.

