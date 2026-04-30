От '11 сентября до Украины': король Чарльз III бросил вызов Трампу в Конгрессе, но услышит ли он предостережения. Интервью с Бессмертным

Визит короля Чарльза III в США задумывался как символическое празднование 250-летия американской государственности, крепких трансатлантических связей и "особых отношений" Британии и Штатов. В результате же, он больше походил на некую "спасательную миссию" с элементами сдержанного дипломатического ликбеза. На фоне колебаний в позиции администрации Дональда Трампа относительно Украины и НАТО, яркое выступление британского монарха в Конгрессе приобрело не только церемониальное, но и стратегическое значение.

Апеллируя к исторической памяти, вспомнив, что единственный раз, когда НАТО мобилизовалось на защиту одного из своих государств-членов, было время после террористических атак 11 сентября, Чарльз III фактически указал американскому политикуму на цену союзнической солидарности, отбросив претензии о "неблагодарности" Альянса. Его призыв к единству в поддержку Украины прозвучал как дипломатически завуалированное, но четкое послание действующей администрации: отказ от лидерства будет иметь последствия не только для Киева, но и для Вашингтона и вообще всей архитектуры безопасности Запада.

Будет ли достаточно публичных слов и, скорее всего, еще более откровенных разговоров за закрытыми дверями для устранения "недоразумений", еще предстоит увидеть. В то же время, внутриамериканские сигналы выглядят противоречиво – отставки дипломатов, задержка помощи, критика политики Трампа в отношении Украины и НАТО со стороны даже влиятельных республиканцев. В итоге этот визит стал не столько праздником, сколько тестом на то, услышат ли в Вашингтоне сигнал, озвученный королем с британской сдержанностью, но с очевидным политическим весом.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Стал ли визит Чарльза III в США не только символическим событием, но и политическим сигналом о необходимости сохранения трансатлантического единства? В частности из-за четкой поддержки Украины и напоминания Конгрессу об общих обязательствах США и Британии на фоне политики Трампа? В общем, король Великобритании хоть и в дипломатическом стиле, но достаточно четко указал американскому лидеру на основные проблемы между союзниками?

– Что касается визита, то основные сообщения, которые делал король, были ответами на текущие проблемы, и в отношении отношений между Лондоном и Вашингтоном, и в рамках НАТО, и между Соединенными Штатами и Европой, и по выработке политики мирового порядка и необходимости координации этих вещей. Даже, что меня поразило, король говорил об объединении в рамках Индо-тихоокеанского союза AUKUS. И это свидетельство того, что Чарльз очень хорошо понимает стратегические цели, видит их и осознает проблемы.

Надо отдать должное, выступление в Конгрессе было очень хорошо продумано, композиционно и эмоционально. Игра на истории взаимоотношений: вспомните, он несколько раз упоминает двух Георгов, Джорджа Вашингтона и короля Георга. На самом деле они конфликтовали, и понятно почему, ведь суть независимости США в отрыве от британской короны. Но это подано как ответ на настоящее. Мол, Трамп и премьер-министр Британии Стармер могут делать что угодно, но посмотрите, чем завершился спор двух Георгов. Нам надо находить общий язык.

Далее идет перечень проблем, которые нужно решать вместе. И одна из ключевых – это российская агрессия против Украины. И обратите внимание, как он расставил акценты, он говорит не о войне с Россией, а о помощи Украине. Все выступление построено на позитивных шагах, а не на нагнетании. И еще одно, он очень четко различал, когда обращается к Конгрессу, "мистер спикер", а когда персонально, "господин спикер", "вице-президент", фактически адресуя сигнал и Вэнсу, и Трампу. Его риторика блестящая. Он выдерживал паузы, не ждал аплодисментов, давал залу возможность самому дойти до смысла. Но было видно, что зал иногда тормозит, с опозданием реагирует.

Когда Чарльз говорил о 1939 году, что еще до объединения в войне против нацизма страны уже сотрудничали, он подчеркивал, нас объединяют не только кризисы, но и ценности и интересы. И это повторялось неоднократно. По сути, король определил рамку отношений между США и Великобританией с включением Канады, Австралии, Новой Зеландии. Как суверен, он говорит о служении народам и уважении к парламентам. Было видно, что глубину его мыслей зал не всегда сразу улавливал. А что касается Вэнса, было заметно, что он часто не понимал, о чем идет речь.

– Тогда возникает вопрос: нужны ли уже толкователи для политического руководства США, чтобы объяснять такие сложные вещи? То есть, достигнет ли эта сильная речь своей цели? Будет ли необходимый эффект?

– Под информационным потоком Трампа Америку настолько штормит, что вряд ли будет время глубоко осмысливать это выступление. Не успел король завершить, как Трамп уже переключил внимание на Мерца и Германию. Но важно другое, король начал с роли парламента, контроля над исполнительной властью. Очень мягко, но четко, работайте. Это было подано максимально дипломатично, никого не задевая, но смысл очевиден.

Что касается восприятия, то возможны два сценария, либо игнор, либо частичное осмысление. Но интеллектуальная часть Конгресса все поняла, это очевидно. Почти 20 раз зал аплодировал. Текст небольшой, но подан идеально, интонации, паузы, британский юмор. Это и есть британский стиль, мягкий, но точный. И король задал рамку. Теперь вопрос, поддержит ли Конгресс ее и начнет ли действовать.

– Достаточно эмоциональной в его выступлении была часть о продолжении поддержки Украины. Но, изменит ли это что-то, учитывая, что действующая администрация показательно дистанцируется от этого вопроса. Более того, даже тормозит то, что согласовано республиканцами в Конгрессе. Например, влиятельный американский конгрессмен-республиканец Макконнелл обвинил Пентагон в задержке военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов, которую одобрил Конгресс в рамках бюджета на 2026 финансовый год. Мол, "республиканское большинство санкционировало выделение 400 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины. Однако помощь Украине, которую одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне". Сенатор подчеркнул, что военное ведомство США игнорирует запросы законодателей относительно судьбы средств, выделенных Киеву.

– То, что происходит сейчас, и является основой трампизма: полный игнор Конституции, законов, представительной власти. Поэтому я убежден, что они не дождутся диалога, и ситуация будет обостряться до тех пор, пока республиканцы не поддержат импичмент. Трамп продолжает думать, что они будут это глотать. Но ведь нет. Как только состоятся довыборы в Конгресс и станет понятно, что Республиканская партия потерпит серьезное поражение, они будут вынуждены защищать партию и свое будущее. И вы, наверное, заметили, что я все больше убеждаюсь в том, что до Нового года Дональд Трамп вряд ли дотянет. Мое ощущение такое, что его последние выпады, и внутри страны, и снаружи, вместе с динамикой опросов показывают рост поддержки импичмента в обществе.

Как только он оступится, а уже понятно, где это может произойти, это станет триггером. Например, ситуация на Ближнем Востоке. Американцы не будут разбираться в деталях, они мыслят категорией "Америка превыше всего". И возникает вопрос: где эта "Америка превыше всего" сейчас?

Подобные выступления короля лишь добавляют аргументов. Вы обещали Украине помощь – и не выполняете. Вы говорили о единстве в НАТО – и одновременно планируете вывод войск. Вы игнорируете Конгресс. Конгресс это позволял? Нет. Все это только накапливает основания. Поэтому, на мой взгляд, ситуация движется к тому, что республиканцы частично поддержат тему импичмента.

– Если завершать тему визита короля и его заявлений по Украине. Он приехал с миссией, условно говоря, помирить Трампа с остальной частью Запада. Но для президента вопрос помощи Украине – "красная тряпка". Заявления Вэнса о том, что они гордятся тем, что остановили помощь Украине, – это, по сути, отражение позиции американского лидера. Тем не менее, король все же довольно показательно поднимает эту тему в Конгрессе.

– Если бы это сказал кто-то другой – это выглядело бы как провокация. Когда это говорит Чарльз, он прекрасно понимает, что делает. Обратите внимание, Трамп критиковал даже Папу Римского, но короля Британского содружества не трогает. И здесь надо отдать должное – король формулирует эти вещи максимально деликатно. Он подает это через отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, мол, это единство должно помочь украинскому народу, который борется. Это сказано так, что любая резкая реакция Трампа будет выглядеть как проявление невоспитанности и неуважения к собственному народу. Авторы текста продумали все до деталей. Не случайно король буквально держался за текст – там каждое слово имеет значение. И здесь ключевой вопрос – услышали ли они это. Потому что реакция зала часто была с задержкой. Король делал паузы, и только потом аудитория "включалась". В этой теме месседж сформулирован очень четко: "Трамп, твоя политическая судьба зависит от того, будет ли помощь Украине".

– Кстати, тема Ближнего Востока подана как общее напряжение без фокусировки на деталях.

– Именно так. Король как бы говорит: ты погрузился во второстепенную проблему, тогда как настоящий центр событий в Европе и в Украине. И это подтверждает мнение – мировой порядок сейчас определяется именно российско-украинской войной, а не Ближним Востоком. Даже энергетические вопросы, например Ормузский пролив или Оманский залив, могут снизить напряжение, но не решат проблему глобально.

Обратите внимание, как король говорит о будущем – он подчеркивает, что наша культура и поведение сегодня определяют завтрашний мир. Это и об экологии, и о сохранении цивилизации. Где Трамп, а где эти вопросы – это же разные миры. Но король обращается именно к парламенту, подчеркивая ответственность законодательной власти. Фактически он говорит: продолжайте работать, иначе последствия будут гораздо серьезнее, чем политические кризисы. И вообще это еще раз показывает – британская корона остается важным фактором влияния в мировой политике.

– Можем ли говорить, что если Трамп не прислушается к королю, то его ждут серьезные проблемы и, как вы отмечаете, это может завершиться импичментом уже в этом году?

– Я думаю, что такую формулировку можно принять. Собственно, от реакции Трампа на эти сигналы и будет зависеть его дальнейшая судьба. Никто не будет делать громких заявлений, просто ослабят контроль, и ситуация начнет разворачиваться для него крайне негативно.

– Еще один вопрос, формально внутриполитический, но для нас очень важный. Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Джули Дэвис, покидает пост из-за "разногласий с президентом Трампом во взглядах на отношения между странами". Как вы это оцениваете? Это уже системная проблема? В чем основная причина, по вашему мнению?

– Проблема в том, что Госдеп фактически свернул значительную часть так называемой "мягкой силы" США. Даже само посольство когда-то задумывалось как открытое пространство для взаимодействия с обществом, а постепенно превратилось в закрытую структуру. Функции посла все больше сводятся к формальным представительским ролям. Программы формально существуют, но часто блокируются. И представьте ситуацию, когда постоянно сообщают, что та или иная инициатива остановлена. Это выглядит как строительство без крыши. Вроде бы что-то создано, но оно не завершено. В таком положении оказывались и предыдущие послы, и нынешняя. Очевидно, что работать в таких условиях сложно.

Мы видели, что публичная активность посольства уменьшалась, информации становилось меньше. Для США это нетипично, ведь информационная работа является важным инструментом влияния. Если посмотреть шире, роль самого Госдепа также изменилась. Значительную часть внешней политики формируют другие люди из окружения Трампа. И тогда возникает вопрос – какую реальную роль имеет посол.

– Не является ли одной из причин тот факт, что ввиду "разногласий с президентом Трампом во взглядах на отношения между странами", это фактически означает, что Дэвис не смогла или скорее всего, не захотела продвигать его видение "мирного урегулирования" между Украиной и Россией?

– Да, это тоже важный фактор. Она, вероятно, не воспринимает такую политику. К тому же она слышит позицию украинской стороны, которая прямо говорит о потере авторитета США. И при этом нужно отвечать на эти замечания, не имея четких аргументов. Это очень сложная ситуация для дипломата. Госдеп в значительной степени отстранен от реального формирования политики. Подобные процессы испытывают и дипломаты других стран. Часто решения принимаются вне классических институтов. В таких условиях человек, который имеет формальные обязанности, но не имеет инструментов их выполнения, не будет просто имитировать деятельность. Это вопрос репутации.