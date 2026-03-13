'Скрытая рука Путина': в Bloomberg выяснили, как Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля

Россия оказывает Ирану разведывательную поддержку на фоне эскалации войны с США и Израилем. В частности, Москва передает Тегерану спутниковые снимки и рекомендации по использованию беспилотников для ударов по американским силам в регионе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с данными американской и западной разведки. По их словам, такая помощь свидетельствует об углублении сотрудничества между противниками США на фоне расширения конфликта вокруг Ирана.

Россия передает Ирану разведданные и тактику наведения дронов

По информации собеседников агентства, российская сторона передает Ирану различные виды разведданных, среди которых спутниковые снимки и тактика наведения дронов. Цель – помочь Тегерану эффективнее наносить удары по американским войскам и их союзникам в регионе.

В то же время в западных спецслужбах не могут точно оценить, насколько эти разведданные являются своевременными и эффективными, а также как регулярно Москва передает информацию, пригодную для непосредственного использования на поле боя.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что некоторые иранские атаки имеют признаки российской тактики ведения войны. По его словам, способ, которым Иран осуществляет удары, напоминает методы, которые Россия применяет против Украины.

"Никого не удивит мысль, что скрытая рука Путина стоит за некоторыми иранскими тактиками и, возможно, за некоторыми их возможностями также", – сказал он.

Сотрудничество Москвы и Тегерана

За последние годы Москва и Тегеран существенно углубили военное сотрудничество. После международной изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия активнее начала сотрудничать с другими геополитическими соперниками США, в частности с Ираном и Северной Кореей.

Американский сенатор Ричард Блюменталь после брифинга разведки заявил, что Россия, вероятно, помогает Ирану "активно и интенсивно" – прежде всего разведывательной информацией, а возможно и другими средствами. Он также высказал предположение, чтоопределенную поддержку Тегерану может оказывать и Китай.

В то же время представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг такие обвинения. По его словам, Пекин выступает против безосновательных заявлений и якобы стремится способствовать деэскалации и восстановлению мира.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин отрицал передачу разведданных Ирану. По словам Уиткоффа, российская сторона заявила, что не делится информацией с Тегераном, хотя проверить это могут только спецслужбы.

Несмотря на это, Путин публично выразил "непоколебимую поддержку" Ирана и поздравил Моджтаба Хаменеи с избранием новым верховным лидером страны после гибели его отца Али Хаменеи в начале американо-израильских бомбардировок.

В то же время сотрудничество Москвы и Тегерана имеет и обратную сторону. Россия активно использует иранские ударные беспилотники Shahed для атак на украинские города и энергетическую инфраструктуру. Также Иран передал технологии, которые позволили России наладить собственное массовое производство таких дронов.

Эксперты отмечают, что обмен военными технологиями между двумя странами продолжается уже несколько лет и сейчас только усиливается на фоне войны Ирана с США и Израилем. По словам бывшей высокопоставленной американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, опыт, полученный Россией во время войны против Украины, теперь используется Ираном в реальном времени.

Она также отметила, что иранская тактика атак на нефтяную инфраструктуру для нанесения максимального ущерба противнику может быть позаимствована из опыта России в войне против Украины. По ее словам, Россия также имеет опыт противодействия американскому вооружению, в частности системам Patriot и ракетам ATACMS, и "они также могут поделиться некоторыми из этих знаний с иранцами".

Массовое использование Ираном относительно дешевых беспилотников в конфликте создает дополнительную нагрузку для военных США и их союзников в Персидском заливе, заставляя их применять системы защиты, разработанные преимущественно для борьбы с более сложным оружием.

По словам одного из осведомленных собеседников, западным союзникам сложно оценить количество беспилотников, которые Иран имеет и производит, поскольку для их изготовления легче создавать временные производственные площадки. Решающим фактором для производства дронов является возможность контрабандно поставлять двигатели.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что российские власти во главе с Путиным всячески открещиваются от помощи Ирану, в Тегеране о помощи России и Китая в войне с США и Израилем заявили еще неделю назад. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, Москва оказывает Тегерану помощь "во многих направлениях".

