В российском Выборге взорвалась подстанция и пропал свет: что происходит. Фото и видео

В Ленинградской области страны-агрессора в ночь на 8 февраля случилась чрезвычайная ситуация. Там внезапно вспыхнула электроподстанция. Из-за инцидента в Выборгском районе области – полное обесточивание сразу нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщают местные жители. Никакой официальной информации по поводу ситуации нет, только местные энергетики заявили о проблемах на сети и пообещали вернуть свет.

Жители Выборга утверждают, что в городе прогремел взрыв на подстанции. Также жители региона массово демонстрируют, что именно у них происходит.

Хотя электрики обещали вернуть электроэнергию "в ближайшее время", по состоянию на вторую ночь (по Киеву) обещание еще не выполнено.

Что еще происходит в России

Также вечером 7 февраля российский Белгород в очередной раз подвергся "ракетной атаке" со стороны Украины. Сообщают, что ракеты попали по электроподстанции "Белгород" и ТЭЦ "Луч". Соответственно, в городе и соседних населенных пунктах также продолжается блэкаут.

Напомним, что в Белгороде под утро 7 февраля также раздавались мощные взрывы. После этого в городе исчезли свет и вода. Местные власти и тогда жаловались на ракетный обстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, по Белгороду и 5 февраля был нанесен очередной удар: тогда в городе раздавались сирена и взрывы. Известно, что серьезные повреждения получили Белгородская тепловая электростанция и подстанция "Фрузенская", хотя губернатор Вячеслав Гладков цинично заявлял об "атаке по гражданскому городу".

