В Москве взорвался еще один автомобиль: все подробности. Фото и видео

В Москве взорвался еще один автомобиль, который на момент инцидента находился на парковке. Кто был внутри машины, пока не известно.

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Об этом сообщают росСМИ. Как сообщается, инцидент произошел на улице Александра Введенского в районе Конькового.

Сейчас место инцидента оцеплено российской полицией. Возгорание удалось потушить с помощью очевидцев.

Заметим, что из-за другого подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб 62-летний полковник ВС РФ Дамир Давыдов. Взрыв произошел 9 июня около 5:30 утра в районе микрорайона Авиаторов, который построен на территории бывшей воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, на жизнь россиян из "отдаленных от войны" регионов все больше влияют воздушные тревоги, взрывы и атаки дронов. Жители страны-агрессора все чаще возмущаются работой систем ПВО, отсутствием укрытий и действиями местных властей.

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