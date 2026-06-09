В Балашихе взорвали генерал-лейтенанта: всплыли новые подробности смертельного взрыва в Подмосковье

Из-за подрыва автомобиля в российской Балашихе погиб 62-летний генерал-лейтенант. По состоянию на момент публикации, имя и подробности о погибшем остаются неизвестными.

Видео дня

Взрыв прогремел утром 9 июня. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что предшествовало

9 июня около 5:30 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3, за рулем которого находился 62-летний мужчина. Взрыв прогремел в районе микрорайона Авиаторов, который построен на территории бывшей воинской части.

Предварительно известно, что взрывное устройство могло быть заложено в задней части авто и сработало после начала движения. После детонации машина проехала еще около 50 метров и врезалась в припаркованный Haval.

Главные истории дня

По данным российских медиа, взрывчатка была мощностью около 400 граммов и могла быть активирована дистанционно. В результате взрыва задняя часть авто вспыхнула, а обломки разлетелись на десяток метров. Следственный комитет РФ начал расследование и назначил экспертизы, в том числе взрывотехническую и медицинскую.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Хабаровском крае России 28 апреля в военном гарнизоне прогремел взрыв. В тот день взорвали генерала, который командовал зверствами в Буче.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!