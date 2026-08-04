В Красноярске перед визитом Путина неожиданно подешевел бензин: как это объяснили местные власти

Накануне визита российского диктатора Владимира Путина в Красноярск на местных автозаправочных станциях резко снизились цены на бензин. Стоимость топлива упала в среднем на 20–25 рублей за литр, а также были отменены ограничения на его продажу, действовавшие ранее.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". Издание ссылается на свидетельства жителей Красноярска и заявления местных властей.

Цены упали за несколько часов до приезда Путина

Путин прибыл в Красноярск с рабочим визитом в понедельник, 3 августа. Уже утром жители города заметили, что бензин на местных АЗС подешевел в среднем на 20–25 рублей по сравнению с ценами прошлой недели.

Кроме того, на заправках отменили ограничения на количество топлива, отпускаемого в одни руки.

Бывший депутат Красноярского городского совета Игорь Гринев рассказал, что, по словам работников заправок, непосредственно перед приездом Путина бензин А-92 и А-98 срочно завезли из Омска, а А-95 — из Ачинска.

Власти объяснили снижение цен "улучшением логистики"

В компании "Красноярскнефтепродукт" заявили, что снижение цен якобы связано с временным улучшением логистики и поступлением дополнительных объемов топлива непосредственно с Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

В то же время в компании сразу предупредили, что объем этого бензина ограничен. После того как запасы будут исчерпаны, цена снова вырастет.

Однако, похоже, что логистика в России "временно улучшается" именно в тех городах, куда приезжает кремлевский лидер.

Как отмечает издание, аналогичная ситуация с ценами на топливо произошла полторы недели назад во время визита Путина в Иркутск. Тогда местные жители также сообщали о внезапном подешевении бензина, причем стоимость топлива была одинаковой на всех автозаправочных станциях города.

Напомним, Россия столкнулась с беспрецедентным дефицитом нефтепродуктов из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ.

По данным Института изучения войны, по состоянию на конец июня 2026 года топливный дефицит охватил практически всю территорию России и оккупированные территории Украины. Исключение составляют лишь пять регионов: Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

В июле дефицит топлива на территории России продолжил набирать обороты. Он охватил уже даже отдаленные регионы страны-агрессора. Бензиновый кризис дошел и до Забайкальского края, расположенного более чем в 5 тыс. км от Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

На фоне масштабного топливного кризиса, охватившего всю страну, Россия официально запретила экспорт дизельного топлива. Соответствующее решение приняло правительство РФ.

В то же время нехватка топлива в РФ парализовала сельхозтехнику. Российские аграрии открыто жалуются на угрозу срыва уборки урожая.

Топливный кризис в России начал сказываться на промышленном железнодорожном транспорте. Из-за дефицита дизельного топлива и перебоев с его поставками операторы подъездных путей предупреждают о рисках для перевозки более 80% всех грузов в РФ.

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