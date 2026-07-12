Топливный кризис в РФ парализовал сельхозтехнику: аграрии открыто жалуются

Топливный кризис в России ударил по аграрному сектору РФ. Сельхозтехника из-за нехватки топлива и в условиях ограничений, введенных в российских регионах, простаивает, а аграрии заговорили о "катастрофической ситуации".

Видео дня

Уборочная и посевная кампании оказались под угрозой срыва. По самым оптимистичным прогнозам, будет потеряна треть урожайности. О ситуации рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Коллапс в аграрной сфере РФ

В СВР отметили, что российские аграрии и логисты уже открыто жалуются на безвыходное положение из-за нехватки топлива.

Так, руководство транспортной компании "Азовзернотранс", обеспечивающей перевозку зерна на юге РФ, заявило о катастрофической ситуации: ближайшие АЗС закрыты, а там, где дизель ещё есть, действуют жесткие ограничения – до 30 литров в один бак.

Учитывая, что расход топлива в современных погрузчиках составляет около 8 л/час, их водители вынуждены ежечасно ездить на заправки. А это фактически блокирует любые производственные процессы и логистику в портах Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону.

"Еще большей проблемой на фоне системного кризиса стал полный паралич тяжелой строительной и гусеничной техники. Поскольку в новых условиях на заправках запрещено наливать топливо в канистры и другую тару, заправить бульдозеры или экскаваторы, которым законодательно запрещено выезжать на дороги общего пользования, стало физически невозможно. Российские предприниматели беспомощно констатируют, что работа на объектах инфраструктуры остановилась", – отметили в СВР.

В украинской внешней разведке констатировали, что топливный кризис уже напрямую угрожает срывом посевной и уборочной кампаний в РФ. Российские фермеры прогнозируют, что дефицит и задержки с поставками топлива неизбежно приведут к потере до 30% урожайности. Мелкие и средние фермерские хозяйства, не имеющие собственных крупных нефтехранилищ, вынуждены покупать дизельное топливо на обычных заправках по заоблачным спекулятивным ценам, что сводит на нет любую рентабельность бизнеса.

"При этом финансовый кризис в России подогревается бешенной инфляцией: всего за несколько дней цена за литр дизельного топлива для оптовых закупок подскочила со 107 до 115 рублей, и дефицит продолжает толкать ценники вверх. Российские аграрии признают, что покупать топливо даже по этим космическим ценам становится нереально – его просто физически нет. Малый и средний бизнес в России сейчас просто вымирает, а выжить в этой нищете, созданной кремлевским режимом, имеют шансы лишь единичные крупные олигархические монополии, близкие к власти", – резюмировали в СВР.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в России топливный кризис набирает обороты. На заправках выстраиваются километровые очереди, автомобили уже предлагают заправлять в Китае.

Все чаще россияне дерутся в очередях за бензин, не помогает даже вмешательство российской полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!