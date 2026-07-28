В России фиксируется нехватка дизельного топлива для локомотивов РЖД: под угрозой срыв перевозок 80 % грузов

В России топливный кризис, вызванный ударами Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, начал сказываться на промышленном железнодорожном транспорте. Из-за дефицита дизельного топлива и перебоев с его поставками операторы подъездных путей предупреждают о рисках для перевозки более 80% всех грузов в стране.

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Об этом пишет The Moscow Times. Издание ссылается на обращение ассоциации "Промжелдортранс", объединяющей 191 компанию, в Министерство энергетики РФ.

Топливный кризис затронул промышленную логистику

По данным издания, операторы подъездных железнодорожных путей, обеспечивающие доставку грузов с заводов, шахт и карьеров к магистральной сети Российских железных дорог (РЖД), столкнулись с резким подорожанием дизельного топлива и перебоями с оптовыми поставками.

В ряде регионов стоимость дизельного топлива достигала 150–180 рублей за литр – это более чем вдвое выше уровня начала года. Причем, как отмечает ассоциация, скачок с 60 рублей произошел всего за неделю. Для предприятий, работающих по долгосрочным контрактам и регулируемым тарифам, такое подорожание оказалось критическим.

Ассоциация "Промжелдортранс" обратилась в российское Минэнерго с просьбой обеспечить предприятия промышленного железнодорожного транспорта приоритетными поставками дизельного топлива. В обращении подчеркивается, что для отрасли это уже стало вопросом выживания.

Под угрозой перевозка большинства грузов

По подъездным железнодорожным путям в России проходит более 80% всех грузов. Именно по ним перевозят уголь, металл, продукцию химической промышленности, а также грузы для военно-промышленного комплекса.

По итогам первого полугодия 2026 года нагрузка на сети РЖД составила почти 549 миллионов тонн. Перед выходом каждого грузового поезда на магистральную сеть проводятся маневровые работы именно на подъездных путях.

Почему проблема является критической

В отличие от магистральных железнодорожных линий, где широко используется электротяга, промышленный железнодорожный транспорт в России преимущественно работает на тепловозах и дизель-генераторах. Поэтому перебои с поставками дизельного топлива напрямую влияют на возможность обеспечения бесперебойной работы предприятий и перевозки грузов.

На фоне проблем с топливом российские операторы предупреждают, что без стабильных поставок дизельного топлива могут возникнуть серьезные перебои в функционировании промышленной логистики, через которую проходит основная часть грузопотока страны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Россия официально запретила экспорт дизельного топлива на фоне топливного кризиса. Соответствующее решение приняло российское правительство.

В то же время нехватка топлива в РФ парализовала сельхозтехнику: российские аграрии открыто жалуются на угрозу срыва сбора урожая.

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