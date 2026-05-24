'Уничтожено 100 500 нацистов, 500 инструкторов НАТО': z-военкоры высмеяли удар 'Орешником' по гаражам в Белой Церкви

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 24 мая Россия запустила по Белой Церкви Киевской области баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В минобороны РФ похвастались "ударом возмездия" и заявили о поражении военных целей, которые в случае с Белой Церковью оказались гаражами в одном из гаражных кооперативов.

"Грозное" оружие и "впечатляющие" результаты его применения высмеяли даже российские Z-блогеры. Их реакции собрал OBOZ.UA.

Россия ударила по Белой Церкви "Орешником"

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала 690 ракетами и дронами, использовав 90 ракет и 600 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет.

Среди запущенных врагом средств поражения была и любимая "игрушка" российского диктатора Владимира Путина – баллистическая ракета средней дальности "Орешник". Она, по словам начальника службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, была запущена с полигона "Капустин Яр" и прилетела в Белую Церковь Киевской области.

Момент прилета – с падением боеголовок ракеты – попал на видео местных жителей. Масштабного взрыва после удара на кадрах не заметно.

По данным начальника Киевской ОГА Николая Калашника, в Белоцерковском районе поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

А в ГСЧС Киевщины по состоянию на 8 часов утра вообще подтверждали только последствия для гаражного кооператива в Белой Церкви: горели три гаража.

"Орешник" реально попал по гаражному кооперативу в Белой Церкви. При этом абсолютно в другой части города от аэродрома. Вот так, оружие возмездия", – прокомментировали последствия применения "новейшей ракеты" в OSINT-сообществе "КиберБорошно", реагируя на утверждения некоторых Z-каналов об ударе именно по аэродрому.

Это, впрочем, не помешало российскому минобороны заявить о "поражении всех определенных целей" и назвать масштабный террор гражданских украинцев "ударом возмездия".

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены", – заявили в МО РФ.

Z-блогеры высмеяли российское "возмездие"

Из-за наглой лжи российского военного командования о "поражении объектов военного управления, авиабаз и предприятий ОПК Украины" на фоне огромного количества кадров с поврежденными многоэтажками и охваченными огнем легковыми автомобилями терпение лопнуло даже у Z-блогеров.

Особенно учитывая то, что на уничтожение гаражей в Белой Церкви оккупанты потратили ракету, стоимость которой, по разным оценкам, может составлять от 40 до 100 млн долларов (в украинских Telegram-каналах отмечают, что по гаражному кооперативу удар был нанесен "годовым бюджетом Бурятии").

Так, российский "военкор" Владимир Романов высмеял привычку российского командования придумывать "победы" и возмутился, что "Орешник" не снарядили ядерной боевой частью.

"Белая Церковь, Киевская область, Украина. Прошлой ночью нанесен удар БРСД "Рубеж" (Орешник) без ЯБЧ. Уничтожено 100500 нацистов, 500 инструкторов НАТО и десять генералов НАТО. Хотя нет – 20 генералов НАТО – нечего их жалеть. Всем отомстили. Понравилась картинка? Красиво? Даже разрывов нет. Тупо очень дорогое железо в землю. Ради красивой картинки, в которую уже никто (кроме пенсионеров) не верит", – написал Z-блогер.

Еще один горячий сторонник войны, Егор Гузенко ("Тринадцатый") после недавнего "исчезновения" вынырнул с очередным кровожадным сообщением. Ему также очень хотелось бы, чтобы Россия нанесла по Украине ядерный удар – в "ответ" на уничтожение дроноводов в здании колледжа в оккупированном Старобельске Луганской области, которое пропаганда РФ выдает за "убийство детей".

"Ну в чем прикол бить пустой болванкой без БЧ, называя это "Орешник"? Кого-нибудь убили там ею? Зеленского, например? Нет? Жизни погибших детей это не вернет, войну это не закончит. Только пустой шум в СМИ поднимут и не более. Возмездие, ага. Вот если бы на месте Киева утром остался лунный кратер, тогда да, я бы еще согласился. А так... Понты это все галимые, для приезжих", – написал "Тринадцатый".

Он также перечислил результаты "удара возмездия", среди которых "минус три сарая и две телефонные будки". На это оккупационная армия, по определению Гузенко, потратила "ху**вую кучу дронов и ракет в пустоту".

Z-канал "Пионер запаса" порадовался разрушениям и смертям в Киеве, но в то же время огорчился, что "Орешник" был без ядерной боеголовки. Кстати, "Орешников" он "насчитал" сразу два – и ни один из них, сокрушается Z-ник,не поразил "центры принятия решений", Офис президента и другие важные, по его мнению, цели.

"Со стороны красиво, круто, бесспорно, но по факту у нас просто получается железками в землю? Взрывов то после прилета "Орешников" не было", – пишет паблик.

Пропагандист Алексей Живов также не может понять, в чем заключается "возмездие".

"Убиты ли заказчики и исполнители убийства детей в Старобельске? Лишен ли противник возможности в дальнейшем наносить такие удары? Пострадали ли руководители или аппарат украинской власти? В чем суть и содержание третьего удара "Орешником"? Есть ли официальное лицо, которое может простыми словами на русском объяснить это людям?" – не упустил возможности упомянуть "убийство детей" пропагандист.

Высмеял российский "ответ" и Z-блогер Дмитрий Борисенко.

"И что? Они поразили центры принятия решений в Киеве? Опять эта гнилая ура-патриотическая патетика. Я читал про гараж, жилой дом и частную сауну", – прокомментировал он сообщение "коллеги" о "мести кораблей с базы в Новороссийске".

Некоторые из провоенных российских блогеров бурно радовались тому, что "Орешник" был запущен не зря. Однако довольно быстро и максимально тихо потом подтирали сообщения.

Как рассказывал OBOZ.UA, после вражеской атаки на Киевщине последствия фиксируются во всех районах. Известно о попаданиях в многоквартирные и частные дома, медицинское и образовательное учреждения, другие объекты. Погибли двое мужчин, пострадали по меньшей мере девять гражданских, среди них – девочка, которой нет еще и года.

Основной удар этой ночью пришелся на Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и почти пострадавших. Погибли по меньшей мере два человека. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

А в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

