Один из самых массированных ударов по Киеву: появилась карта ночной атаки РФ на Украину

Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов.

Также россияне задействовали сотни ударных дронов. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов".

Что известно

Десятки ракет и сотни дронов направили россияне на Украину во время атаки 24 мая. Большинство целей летели на украинскую столицу.

"Враг совершил один из самых массированных ударов по Киеву за 2025, 2026 годы. Было применено 50+ ракет и до 700 БпЛА различных типов", – указано в сообщении.

В канале также была опубликована карта ориентировочных маршрутов движения вражеских целей над нашим государством.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети.

А на Харьковщине армия РФ уничтожила культовый храм, там бушевал масштабный пожар.

