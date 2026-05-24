Россия массированно атаковала Киевскую область: последствия фиксируются во всех районах, есть пострадавшие

Россия 24 мая массированно атаковала Киевскую область: на регион враг направил ударные дроны и ракеты различных типов. Последствия атаки зафиксированы во всех районах области, повреждены жилые дома, предприятие и складские помещения.

Известно о пострадавших. Детали о последствиях атаки сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно

Еще с ночи россияне начали массированную комбинированную атаку на Киевскую область с применением ударных дронов, крылатых ракет и баллистики.

"Под ударом — мирные города и села, дома наших людей. К сожалению, есть пострадавшие. В Фастовском районе в больницу госпитализированы две женщины. В Бучанском районе пострадал мужчина — медицинскую помощь ему оказали на месте", – отметил Калашник.

Последствия атаки зафиксированы во всех районах области.

В Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка.

В Бучанском районе разрушениям подверглись предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных дома.

В Обуховском и Броварском районах повреждены частные дома.

В Белоцерковском районе последствия атаки фиксируются на территории гаражного кооператива.

В Вышгородском районе разрушениям подверглись частный дом и многоэтажка.

В Бориспольском районе повреждены хозяйственные помещения.

"На местах работают спасатели, медики, полиция и все оперативные службы. Прошу всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Вражеская атака продолжается. Берегите себя и своих близких", – написал Калашник в 04:31 утра.

Как сообщал OBOZ.UA, основной удар этой ночью пришелся на Киев. В нескольких районах города вспыхнули пожары, есть прилеты в жилые дома и пострадавшие.

Также армия РФ нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области: среди пострадавших – дети.

А на Харьковщине армия РФ уничтожила культовый храм, там бушевал масштабный пожар.

