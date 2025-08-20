"Россия согласна": Лавров сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы поддерживает идею гарантий безопасности для Украины с участием ведущих мировых держав. По его словам, соответствующие договоренности должны основываться на "равной основе" с участием ряда стран.

Речь идет о США, Китае, Великобритании, Франции и самой России. Об этом сообщают росСМИ.

Что сказал Лавров

"Россия соглашается с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция", - заявил Лавров.

По его словам, участие этих стран в процессе обеспечения безопасности необходимо для создания сбалансированной, прозрачной и надежной системы, которая бы учитывала интересы всех сторон и способствовала долгосрочной стабильности в регионе.

"И в том контексте украинское предложение однозначно означало, что эти гарантии будут равными. Безопасность всех заинтересованных сторон, включая соседей Украины, будет обеспечиваться на равноправной, равной, неделимой основе. И тот подход, как я уже сказал, в то время, в апреле 2022 года, российская сторона поддержала", – сказал глава российского МИД.

По мнению Лаврова, Россия также должна участвовать.

В то же время он подчеркнул, что любые серьезные переговоры о будущем безопасности Украины без Москвы "не будут иметь перспективы".

"Обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда", – заявил глава МИД РФ.

Что предшествовало

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами во время встречи в Белом доме договорились о разработке гарантий безопасности для Украины. Хотя США в предоставлении таких гарантий участвовать непосредственно не будут, группу, которая их разработает, возглавил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщили СМИ.

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Белый дом заявил, что воздушная поддержка является одним из вариантов, который рассматривается.

Коалиция желающих готова развернуть многонациональные силы в Украине после завершения боевых действий. Также европейские страны помогут обеспечить защиту воздушного и морского пространства и восстановление Вооруженных сил Украины.

